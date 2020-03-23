" هنية " يقدم دعماً مالياً للبدء في انشاء المرحلة الأولى لملعب جباليا

غزة-الرأي

أجريت صباح اليوم مراسم توقيع عقود تخصيص الأرض وبناء السور لملعب جباليا والذي يخدم أندية" شباب جباليا،خدمات جباليا،اتحاد جباليا "،وذلك بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمجمع فلسطين الرياضي،بحضور أ .عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة " مساعد الأمين العام "،أ . عز الدين الدحنون رئيس بلدية بيت لاهيا،أ . سعيد أبو سلطان عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم،ورؤساء الأندية الثلاث ¸اضافةً للمدراء العامون والمدراء بالمجلس الأعلى ,وممثلين عن الشركة المنفذة للمشروع .

بدوره، قال " هنية " بأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ساهم بمبلغ مالي من أجل البدء في انشاء المرحلة الأولى للملعب،ايماناً منه بأهمية وجود ملعب لأندية مخيم جباليا،والتي عانت خلال السنوات الماضية من صعوبة اقامة التدريبات الخاصة بأنديتها .

وأعرب هنية عن شكره لبلدية بيت لاهيا ممثلة برئيس البلدية أ . عز الدين الدحنون،والذين استجابوا لمقترح المجلس بتخصيص قطعة أرض خاصة بأندية مخيم جباليا،تأكيداً منهم على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات في خدمة شبابنا ورياضتنا الفلسطينية .

وقدم هنية مبلغاً مالياً للبدء في المرحلة الأولى من انشاء الملعب،حيث ستبدأ الشركة المنفذة في بناء السور الخاص بالملعب وبعض المرفقات الخاصة بالتدريبات .

من جهته قال " الدحنون " بأن قرار التخصيص جاء لخدمة منطقة مهمة في محافظة الشمال،والتي تعاني من ندرة الأراضي حيث يفتقر مخيم جباليا لوجود أرض مناسبة لإقامة ملعب رياضي لأندية المخيم .

واضاف الدحنون بأن بلدية بيت لاهيا أخذت قرارها من منطق المسئولية الاجتماعية تجاه أهلنا في شمال غزة،مؤكداً على الأهمية التي توليها البلدية للرياضة من خلال تعاونها مع المؤسسات الحكومية والأهلية الرياضية .

وأثني الدحنون على الدور الكبير الذي لعبه " هنية " من خلال تقديم الدعم المالي للبدء في مشروع ملعب جباليا،اضافة لدوره الكبير في تطوير ملعب بيت لاهيا من خلال جلب التمويل لتعشيب الملعب وبناء المدرجات الخاصة به .