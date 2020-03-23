وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية بسبب إهمال الاحتلال لصحتهم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفعل رقم الواتس أب الجديد لتقديم الارشادات الخاصة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلع المؤسسات الحقوقية على اجراءاتها الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بحملة تعقيم لمراكز الحجر الصحي في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية " هنية " يقدم دعماً مالياً للبدء في انشاء المرحلة الأولى لملعب جباليا وكالة الرأي الفلسطينية 65 من حراس الأقصى يؤدون صلاة الظهر فيه بسبب "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية: نتابع جريمة إعدام الخواجا مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية العثور على جثة شاب مشنوقا في قرية أم التوت شرق جنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة: القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ضمن إجراءات البلدية الاحترازية والوقائية

بلدية غزة تشرع بحملة تعقيم لمراكز الحجر الصحي في القطاع

23 آذار / مارس 2020 03:22

1
1


شرعت طواقم الصحة والبيئة في بلدية غزة بتنفيذ حملة لتعقيم مراكز الحجر الصحي في المدينة، والتخلص الآمن من نفاياتها ومخلفاتها، للحفاظ على سلامة المواطنين.


وذكر منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو، أن البلدية شرعت بحملة واسعة لتعقيم مراكز الحجر الصحي في مدينة غزة، والبالغ عددها 6 مراكز حتى هذه اللحظة، ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات الاحترازية والوقائية.


وأوضح أبو عبدو أن طواقم البلدية ستقوم برش وتعقيم مخلفات ونفايات الحجر الصحي وإزالتها من المراكز بشكل يومي، وستتخلص منها بشكل آمن وسليم، ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المدينة والوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.


وبين أن البلدية وضعت خطة طارئة للتعامل مع مراكز الحجر الصحي ومخالفاتها وفق نظام محكم يتضمن تعقيم هذه المراكز ومحيطها بشكل دوري، والتخلص من نفاياتها بعد تعقيمها، ونقلها إلى مكان مخصص داخل مكب جحر الديك شرق مدينة غزة.


ودعا منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة، المواطنين إلى عدم الاقتراب من مراكز الحجر الصحي، حفاظًا على سلامتهم وعدم تعرضهم لأي خطر، كإجراء وقائي واحترازي. 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟