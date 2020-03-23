بلدية غزة تشرع بحملة تعقيم لمراكز الحجر الصحي في القطاع



شرعت طواقم الصحة والبيئة في بلدية غزة بتنفيذ حملة لتعقيم مراكز الحجر الصحي في المدينة، والتخلص الآمن من نفاياتها ومخلفاتها، للحفاظ على سلامة المواطنين.



وذكر منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو، أن البلدية شرعت بحملة واسعة لتعقيم مراكز الحجر الصحي في مدينة غزة، والبالغ عددها 6 مراكز حتى هذه اللحظة، ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات الاحترازية والوقائية.



وأوضح أبو عبدو أن طواقم البلدية ستقوم برش وتعقيم مخلفات ونفايات الحجر الصحي وإزالتها من المراكز بشكل يومي، وستتخلص منها بشكل آمن وسليم، ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المدينة والوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.



وبين أن البلدية وضعت خطة طارئة للتعامل مع مراكز الحجر الصحي ومخالفاتها وفق نظام محكم يتضمن تعقيم هذه المراكز ومحيطها بشكل دوري، والتخلص من نفاياتها بعد تعقيمها، ونقلها إلى مكان مخصص داخل مكب جحر الديك شرق مدينة غزة.



ودعا منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة، المواطنين إلى عدم الاقتراب من مراكز الحجر الصحي، حفاظًا على سلامتهم وعدم تعرضهم لأي خطر، كإجراء وقائي واحترازي.



