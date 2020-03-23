الصحة تطلع المؤسسات الحقوقية على اجراءاتها الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

غزة-الرأي

أطلعت وزارة الصحة المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة على اجراءاتها الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كوفيد 19 والمعروف بـ " كورونا" وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بمدينة غزة اليوم الإثنين.

وشارك في الاجتماع كل من وكيل وزارة الصحة المساعد د. مدحت محيسن و المستشار القانوني أ. سعيد البطة، حيث استمع الحقوقيون لاجراءات الوزارة، مشيدين بالخطوات المبكرة التي اتخذتها الوزارة للوقاية من انتشار الفيروس والتطوير المستمر لاجراءاتها المتخذة.

وتسارع وزارة الصحة في تطوير اجراءاتها الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع. حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر ( 103 ) للاستفسار والابلاغ عن اي تطورات صحية مشابهة لأعراض المرض، إلى جانب اجراءات الحجر الجبري للعائدين من معابر القطاع مع كل من مصر والاحتلال الإسرائيلي.