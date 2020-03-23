وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية بسبب إهمال الاحتلال لصحتهم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفعل رقم الواتس أب الجديد لتقديم الارشادات الخاصة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلع المؤسسات الحقوقية على اجراءاتها الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بحملة تعقيم لمراكز الحجر الصحي في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية " هنية " يقدم دعماً مالياً للبدء في انشاء المرحلة الأولى لملعب جباليا وكالة الرأي الفلسطينية 65 من حراس الأقصى يؤدون صلاة الظهر فيه بسبب "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية: نتابع جريمة إعدام الخواجا مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية العثور على جثة شاب مشنوقا في قرية أم التوت شرق جنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة: القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة تطلع المؤسسات الحقوقية على اجراءاتها الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

23 آذار / مارس 2020 03:36

1
1

غزة-الرأي

أطلعت وزارة الصحة المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة على اجراءاتها الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كوفيد 19 والمعروف بـ " كورونا" وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بمدينة غزة اليوم الإثنين.

وشارك في الاجتماع كل من وكيل وزارة الصحة المساعد د. مدحت محيسن و المستشار القانوني أ. سعيد البطة، حيث استمع الحقوقيون لاجراءات الوزارة، مشيدين بالخطوات المبكرة التي اتخذتها الوزارة للوقاية من انتشار الفيروس والتطوير المستمر لاجراءاتها المتخذة.

وتسارع وزارة الصحة في تطوير اجراءاتها الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع. حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر ( 103 ) للاستفسار والابلاغ عن اي تطورات صحية مشابهة لأعراض المرض، إلى جانب اجراءات الحجر الجبري للعائدين من معابر القطاع مع كل من مصر والاحتلال الإسرائيلي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟