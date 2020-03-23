سفارتنا في القاهرة توضح آلية عملها وتوجيهات للجالية بمصر

القاهرة- الرأي:

قالت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، إنه سيكون هناك آلية عمل جديدة للسفارة خلال الفترة الراهنة.

وبينت السفارة في بيان لها، أنه تمّ عقد اجتماع طارئ اليوم الاثنين، بمقر السفارة لمناقشة حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، برئاسة سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُعلنة من قِبل جهات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، خاصةً التزام المنازل واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى، وضرورة إبلاغ السفارة في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة لفيروس كورونا على أي من المواطنين.

وبخصوص مناشدات بعض الطلبة وذويهم الراغبين بالمغادرة إلى الوطن، نوّهت السفارة إلى أن حركة الطيران غير متاحة، مهيبة بالطلاب الالتزام التام بأماكن تواجدهم واتخاذ أقصى تدابير الحماية.

وأوضحت أنه تم تقليص ساعات الدوام للعاملين بالسفارة إلى أربع ساعات يومياً من التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، وإغلاق صالة استقبال الجمهور بالسفارة واستلام معاملات المواطنين وإنجازها بالسرعة الممكنة، مع الاعتذار عن استقبال الزّوار والضيوف داخل مقر السفارة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل وسُبل التواصل مع الجالية والطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر ومتابعة شؤونهم على مدار الساعة، حرصاً على سلامة المواطنين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية، والتزاماً بالإجراءات الصادرة عن وزارتي الخارجية والصحة في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية.