الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الإثنين 23 مارس 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الإثنين، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وجاء التحديث كالتالي:

وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات صارمة ضد التجار الذين رفعوا الأسعار وستعود غدًا الأسعار لطبيعتها.

وزارة الزراعة تضبط الأسعار والمواطن سيلمس من غدٍ عودة الأسعار لطبيعتها.

ننصح المواطنين بتجنب أداء الصلوات العادية في المساجد والأخذ بالفتوى والرخصة من أغلب الفقهاء.

كثفت وزارة الصحة من فحوصاتها المخبرية للعائدين والمخالطين لهم.

جميع العينات الجديدة حتى الآن سلبية ولا يوجد أي إصابات سوى التي تم الاعلان عنها سابق.

نطمئن أهلنا في قطاع غزة بأن الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي للحالتين اللتين تأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بمعبر رفح البري وهما بحالة صحية مستقرة ولم تظهر عليهم أعراض جانبية.

تابعت وزارة الصحة الفحص المخبري لعائدين الى قطاع غزة حيث أجرى المختبر المركزي 118 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة كانت نتائج 116 منها سلبية، ونتائج اثنين من الفحوصات كانا موجباً لحالتين وافدتين الى قطاع غزة.

لم تسجل أي حالات جديدة في قطاع غزة وقد جرى سحب 25 عينة جديدة من عائدين ومخالطين وننتظر صدور نتائج الفحص المخبري خلال الساعات القادمة.

تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1399 مستضافاً داخل 21 مركزاً للحجر الصحي مصنفة وفقاً لتاريخ دخول العائدين اليها ولا يسمح بمغادرتها او إضافة اخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي.

قرر وكيل وزارة الصحة اعتبار كافة الطواقم الصحية العاملة في مراكز الحجر الصحي محجورين مع العائدين حتى انقضاء فترة الحجر الصحي , كما أن العاملين في المستشفى المخصص لعلاج الحالات المصابة سيكون دوامهم 14 يوم عمل داخل المستشفى و14 يوم حجر صحي و14 يوم إجازة بدل عمل.

قررت وزارة الصحة تشكيل فريقاً لضبط إجراءات السلامة والوقاية من العدوى في كافة المرافق الصحية الحكومية وغير الحكومية .. كما قررت وزارة الصحة وقف العمل في العيادات الخارجية ,ووقف اجراء العمليات الجراحية غير الطارئة , ومنع زيارات المرضى المنومين في المستشفيات حتى اشعار أخر.

بدأت وزارة الداخلية تنفيذ الدرجة الثانية من خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، منذ اكتشاف إصابة الحالتين بالفيروس أول أمس.

اللواء توفيق أبو نعيم ومساعده اللواء محمود أبو وطفة بصحة جيدة، ويتابعان عملهما عن كثب من مقر الحجر الصحي الاحترازي، بالتواصل مع أركان وقادة الوزارة.

يستمر إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل، باستثناء وصول الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل إرجاعها، ويتم إخضاعها للحجر الاحترازي.

في إطار مواجهة الاشاعات الداخلية تستدعي ١٤ مروج للاشاعة والمعلومات الكاذبة وتوقيف 3 منهم واحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتم تحويلهم للقضاء.

إيقاف التاجر "صالح رزق فدعوس" بعد تحرير عدة محاضر ضبط بحقه بسبب تلاعبه بالأسعار، وتستمر مباحث التموين بالشرطة في متابعة حالة الأسواق والبضائع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.

منح اجازة مفتوحة ل 400 نزيل لاصحاب القضايا غير الخطيرة.. وتم استدعاء 14 مروجا للاشاعات .

أصدرت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية قراراً بوقف أي نشاط تطوعي أو حملات مفتوحة لجمعية "الفلاح" الخيرية في إطار الأزمة الجارية، والتي تُشكل مخالفة لقواعد الأمن والسلامة، ولتعليمات الجهات المختصة في الوزارة.