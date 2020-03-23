الحية: الاحتلال مسؤول عن عدم إيصال مستلزمات مواجهة كورونا

غزة- الرأي:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية "إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التراخي في إيصال المستلزمات المطلوبة لمواجهة كورونا إلى قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة حكومية عليا لمواجهة فايروس كورونا.

وتابع الحية في لقاء متلفز بث عبر فضائية الأقصى، "نوجه التحية لكافة العاملين على خدمة الشعب الفلسطيني في مختلف الوزارات، ونحن في حماس من اليوم الأول من موقع المسؤولية في المجلس التشريعي والحركة، وتابعنا مع الأجهزة الحكومية الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا مبكرًا".

وأشار إلى أنه لم يثبت وجود أي مصابين بكورونا في قطاع غزة باستثناء الحالتين المعلن عنهما، مؤكدًا أن قيادة الحركة على تواصل يومي مع الأجهزة الحكومية.

وتابع الحية، "اللجان العاملة وضعت خطة متدرجة حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، وأيدنا كل الإجراءات الوقائية، والحجر الإلزامي لكل العائدين من المعابر"، موجهًا الشكر والتقدير للأجهزة الحكومية خاصة الطواقم الطبية في غزة والضفة.

وطلب الحية من أبناء الشعب الفلسطيني أن يتعاملوا مع الإجراءات بشكل جدي، فلا مجال للاستهتار، مضيفًا "نحن على تواصل دائم مع الأشقاء في مصر، وننسق معهم في عمل المعابر".

وطالب كل الدول بإغاثة غزة بالمعدات الصحية، والمساعدات للفئات الهشة التي أصبحت متضررة، متابعًا "نقول للعالم كفى للحصار المفروض على غزة منذ 14 عاما، والاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة لو تفشى الفيروس في غزة لا سمح الله.".

وقال الحية، "آن الأوان لمنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الدولية أن توصل إلى غزة كل الإمكانات الكافية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ولن ندخر جهدا في أن نقتسم لقمة العيش، وأن نوسع الشرائح المستفيدة من أي منحة قادمة".

وتابع "الفئات الهشة انضم إليها الآلاف مع هذه الأزمة، ونحن نطالب الأمم المتحدة والجهات المانحة ووكالة الغوث بتوسيع دائرة الفئات الهشة والمحتاجة، ونحاول قدر الإمكان مع الحكومة ومع من يمكن أن يدعمنا مثل قطر وتركيا لمساعدة الفئات الهشة".