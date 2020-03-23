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الصحة: لا إصابات جديدة بكورونا وإنذار بإغلاق جمعية الفلاح

23 آذار / مارس 2020 09:04

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة نتائج فحوصاتها المخبرية لحالات جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وتطورات الحالة الصحية للإصابتين الوحيدتين بالفيروس، إضافة لاتخاذها قراراً لمحاسبة القائمين على جمعية الفلاح الخيرية على خلفية نشاطها الأخير شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة خلال الايجاز الصحفي اليومي مساء اليوم، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة حتى اللحظة، بعد أن أتم المختبر المركزي الفحص المخبري لـ (25) حالة اشتباه لعائدين ومخالطين، وكانت جميع نتائج الفحوصات سلبية، بحمد الله.

وكان القدرة قال في وقت سابق، أن نتائج فحص العينات التي أجريت ل 118 شخصاً من العائدين الى قطاع غزة، جميعها سلبية، ولم تسجل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال القدرة إن الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي للحالتين التين تم التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد في الحجر الصحي داخل مستشفى العزل بمعبر رفح، وهما بحالة مستقرة ولم تظهر عليهم أي اعراض جانبية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنها وجهت إنذاراً بالإغلاق لمركز الفلاح الطبي، اليوم الاثنين، وذلك بعد تداول صور للفحص الطبي لفيروس (كورونا) بالأسواق.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي على خلفية القيام بفعاليات صحية خلافاً للأصول.

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