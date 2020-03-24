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في ظل الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

الصحة تبحث مع الأونروا سبل استمرار تقديم الخدمات الصحية

24 آذار / مارس 2020 07:12

الصحة تبحث مع الأونروا سبل استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
الصحة تبحث مع الأونروا سبل استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

غزة- الرأي

بحثت وزارة الصحة، مع وفدٍ من دائرة الصحة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سبل استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في ظل الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كوفيد 19 والمعروف بـ "كورونا".
وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بغزة، اليوم الإثنين، بحضور رئيس برنامج الصحة بوكالة الغوث د.غادة الجدبة، آليات التعامل مع فئات المرضى في ظل الاجراءات الاحترازية المتبعة، وبما يقلل الازدحام داخل المرافق الصحية.
واستمع د. أبو الريش للإجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث للحد من الازدحام داخل مراكزها على صعيد تعزيز الزيارات المنزلية وتقديم المشورة الطبية عبر الهاتف، وغيرها من الاجراءات الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين.
كما أكد د. أبو الريش على أن وزارته والكوادر الصحية في قطاع غزة تعمل وفقا لخطط ومعايير تم اعدادها مسبقاً للحفاظ على المرافق الصحية آمنة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمرضى ودون تعرضهم للخطر.
وتسارع وزارة الصحة في تطوير اجراءاتها الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع. حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر ( 103 ) للاستفسار والابلاغ عن اي تطورات صحية مشابهة لأعراض المرض، إلى جانب اجراءات الحجر الجبري للعائدين من معابر القطاع مع كل من مصر والاحتلال الإسرائيلي.

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