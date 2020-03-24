هل تناول الثوم على الريق يعالج فيروس كورونا؟

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول العربية ظهرت العديد من الوصفات الطبيعية والنصائح التي يزعم البعض أنها تعالج فيروس كورونا أو على أقل تقدير تحمي من الإصابة به، ما مدى صحة أن الثوم يحمي من فيروس كورونا؟



فوائد الثوم

تناول الثوم النيئ وصفة تم تداولها لعلاج فيروس كورونا وذلك بسبب قدرة الثوم على رفع المناعة الطبيعية للإنسان، لكن لا يوجد دليل علمي قاطع على فعالية الثوم ضد فيروس كورونا تحديداً سواء كان ذلك كعلاج له أو كأحد وسائل الوقاية منه.

في حين أكدت عدد من الدراسات العلمية على فوائد تناول الثوم، فهو يعد مضاد طبيعي لالتهاب الحلق الناتج عن تراكم البكتيريا وذلك لما يتمتع به الثوم من خصائص تجعله مضاد طبيعي للبكتيريا.

كما أن الثوم فعال ضد بعض الأمراضبخاصة حالات نزلة البرد والسعال وذلك أنه يحتوي على مادة أليسين التي تقلل من سقوط الشعر وتحسن منه كما أنها تقوي من جذور الشعر وتقلل من التقصف بدرجة كبيرة.

كما أن مادة أليسين تعمل كمضاد حيوي بخاصة وأنه يمد الجسم بما يحتاج إليه من الطاقة كما يساعد على تقليل ضغط الدم ويخلص الجسم من السموم التي تتراكم فيه بحكم تناول مواد غذائية ضارة.

الثوم مفيد أيضاً للجهاز التنفسي ويحمي من السعال والتهاب الشعب الهوائية والعديد من مشاكل الرئة.