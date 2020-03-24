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اكتشاف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

24 آذار / مارس 2020 07:24

اكتشاف أعراض جديدة للإصابة بكورونا
اكتشاف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف كانا من ضمن الأعراض الرئيسية التي تنبئ عن إصابة شخص ما بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه مؤخراً اكتشف أطباء أعراضاً جديدة لم يكونوا على علم بها تميز هذا المرض القاتل.

أعراض جديدة تشير إلى الإصابة بكورونا
ووفقاً لما كشفه طبيب استشاري في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، فإن فقدان حاستي الشم والتذوق يعد مؤشراً جديداً للإصابة بفيروس كورونا الذي تفشى حول العالم في الفترة الأخيرة.

فسابقاً، كانت الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا تتراوح ما بين: حمى، سعال، ضيق في التنفس، شعور بالإرهاق، إلا أنها لم تتضمن فقدان حاستي الشم والتذوق. 

وقال الطبيب أن المريض الذي يعاني من فقدان هاتين الحاستين قد يكون مصاباً أيضاً بالفيروس المميت. 

وأضاف أن الأعراض المعروفة مثل الحمى أو السعال قد لا تظهرات على المريض، إلا أنه قد يكون مصاباً بكورونا أيضاً، ناصحاً كل من يشعر بفقدانه حاستي الشم والتذوق بأن يلجأ فوراً إلى العزل الذاتي.

كورونا حول العالم
جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اقترب من حاجز الـ 310 ألف مصاباً، فيما تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس المميت قد بلغت أكثر من 3 آلاف شخص.

وقد قامت العديد من الدول باتخاذ عدة إجراءات احترازية كمحاولة للسيطرة على تفشي الفيروس، ومن ضمنها تعليق الدراسة والطيران، وإغلاق الفعاليات الرياضية والفنية، وغيرها من الإجراءات التي تسعى لتقليل التجمعات البشرية.

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