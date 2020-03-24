فان نيستلروى يضرب برشلونة يقميص الريال فى الدورى الإسبانى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

الهولندى رود فان نيستلروى مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق الذى تألق فى ملاعب الدورى الإنجليزى والإسبانى، ساهم فى العديد من الأهداف الرائعة التى وجدت استحسان لدى عشاق الساحرة المستديرة.

فان نيستلروى استطاع أن يحرز العديد من الأهداف مع ريال مدريد طوال فترة بقائه مع الفريق، إلا أن أهدافه فى الغريم التقليدى برشلونة تبقى اللقطة المضيئة فى تاريخه كلاعب.

نجح المهاجم الهولندى فى أحراز هدفا رائعا بمرمى برشلونة عام 2006 فى مباراة الكلاسيكو الإسبانى وانتهت المباراة بفوز الريال 2/ 1.