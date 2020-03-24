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أخبار » الرياضة و الملاعب

برشلونة يحدد 27 إبريل كموعد مبدئي للعودة إلى التدريبات

24 آذار / مارس 2020 07:36

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة حدد موعدا مبدئيا من أجل عودة الفريق للتدريبات، على خلفية إعلان رئيس وزراء إسبانيا مد فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أم برشلونة حدد 27 إبريل المقبل كموعد مبدئي لعودة اللاعبين إلى التدريبات، حيث يتواجد جميع نجوم الفريق حاليا داخل منازلهم كإجراء احترازي.

الغريب أن الموعد الذى حدده برشلونة جاء بعد أن علقت رابطة الليجا منافسات الدوري الإسباني حتى 3 إبريل المقبل فقط بشكل مبدئي، وهو ما يعني أن مسئولي البارسا على علم بأن مسابقة الليجا سيتم تمديد إيقافها لموعد جديد.

وكانت آخر مباراة خاضها برشلونة أمام ريال سوسيداد فى 7 مارس الجاري، والتى انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدف نظيف على ملعب "كامب نو".

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