هواتف أيفون 2020 تصل فى موعدها رغم فيروس كورونا



أدى تفشي فيروس كورونا إلى توقف سلاسل التوريد في الصين، مما أدى إلى تكهنات بأن أجهزة "أيفون2020" من أبل قد تتأخر، إلا أنه وفقًا لتقرير جديد من بلومبرج ، فقد لا تواجه هواتف خريف 2020 تأخيرًا بعد كل شيء في النهاية، وذلك بحسب موقع pocketnow الأمريكى، حيث لا تنوي ابل أن تغير جدولها الزمني للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.



وقال التقرير: " توقع الكثير من المحللين أن تغير أبل خططها للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف iPhones 5G في خريف هذا العام، بشكل خاص مع تفشي فيروس كورونا وتأخر سلسلة التوريد التي تنطلق من الصين، إلا أن ابل بدأت بحل مشاكل سلسلة التوريد الخاصة بها مؤخراً، لتؤكد أن هواتف أيفون قادمة في موعدها المقرر في الخريف، على الرغم من أن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن الإنتاج الضخم لن يبدأ حتى مايو".



ولقد واجهت أبل تأخير في تكوينات هواتف الأيفون القادمة من الصين خلال الشهر الماضي، مما دفع المحللين للتنبؤ بأن سلسلة iPhone 12 قد تتأخر، ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ خطوط الإنتاج في العمل بكامل طاقتها في مارس، مما يعيد ظهور هواتف أيفون لأول مرة في خريف 2020 إلى المسار الصحيح.



كما كشفت بعض المصادر أن جهاز أيفون هذا العام سيحتوى على نظام كاميرا ثلاثي الأبعاد من شأنه أن يجعل الصور تظهر وكأنها خارجة عن مستوى الشاشة، وبحسب ما ورد يستخدم النظام الليزر لترتد "نبضات" الضوء من الأجسام وقياس مدى بعدها، وهي تقنية تعرف باسم وقت الطيران، يقترح التقرير أن التصميم سيوفر تأثيرات صور وفيديو جديدة، إلى جانب تحسين تجارب الواقع المعزز للهاتف الذكي، وهي ميزة من المقرر أن تطرحها أبل في التحديث المقبل لنظام iOS.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فظهرت أخبار عن كاميرا أبل ثلاثية الأبعاد لأول مرة في عام 2017، وفي العام نفسه، قدم عملاق التكنولوجيا براءة اختراع للتكنولوجيا.