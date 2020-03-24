احذر تطبيقات وهمية على أندروي تسرق بياناتك وتتحكم بهاتفك

بعد انتشار برنامجCovidLock عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتتبع فيروس كورونا وتحذير الكثير من الباحثين من الوقوع فى فخ تحميله، عثر مؤخرًا على فيروس جديد يستهدف مستخدمى هواتف أندرويد، والذى يرسل رسائل نصية SMS إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم بالكامل مع رابط لشراء كمامة واقية من فيروس كورونا.

وينتشر الفيروس إلى أجهزة أخرى عبر الرسائل القصيرة عن طريق جذب الضحايا بأقنعة الوجه، وإذا تم تثبيت التطبيق، فإنه يطلب من المستخدم الضغط فوق زر يؤدى إلى بوابة عبر الإنترنت مسؤولة عن بيع الأقنعة أونلاين.

وتطلب البرامج الضارة من الضحية الدفع عبر الإنترنت لشراء القناع وسرقة معلومات بطاقة الائتمان، لكن لم يكتشف الباحثون أى محاولة حتى الآن لفعل هذا الأمر، مؤكدين أن التطبيق فى مراحله المبكرة، وستتم إضافة هذه الوظائف (وغيرها) مع تحديث التطبيق.

وأوضح الباحثون فى ThreatLabZ أن التطبيق ببساطة يفتح بوابة على الإنترنت فى المتصفح الافتراضى، ليقوم بسرقة جميع جهات الاتصال تمامًا وإرسال رسائل SMS إلى جميع جهات الاتصال باستخدام رابط التنزيل فى محاولة لنشر نفسه لدى المزيد من المستخدمين.

وكانت شركة شركة DomainTools الأمنية عثرت على برنامج فدية آخر يسمى CovidLock والذى يتظاهر هذا التطبيق بأنه تطبيق تتبع فيروسات التاجية ولكنه برنامج فدية متنكر، إذ انتشر التطبيق من خلال مجموعات وسائل التواصل الاجتماعى، وفى اللحظة التى يقوم فيها المستخدم بتثبيت هذا التطبيق على هاتف أندرويد الخاص به، فإنه يطلب أذونات مهمة مثل إمكانية الوصول وشاشة القفل.

وبمجرد منح الأذونات، يقوم التطبيق ببساطة بغلق هاتف المستخدم بكلمة مرور ويطلب 100 دولار بيتكوين فى غضون 48 ساعة لإلغاء قفل الهاتف