جوجل تعلن عن أدوات جديدة لمطورى ألعاب أندرويد

بعد إلغاء مؤتمر GDC للألعاب لهذا العام بسبب فيروس كورونا، قامت عدد من شركات التكنولوجيا بالكشف عن أحدث ما لديها في عالم الألعاب بشكل مستقل، إذ كشفت فيس بوك الأسبوع الماضي عن ألعاب منصة Oculus VR الجديدة والحالية، والآن أعلنت فرق أندرويد و Play من جوجل عن ما تفعله لمساعدة المطورين في بناء وتوسيع نطاق ألعابهم عبر منتجات الشركة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، كشفت المجموعتان عن مجموعة من أدوات أندرويد الجديدة لتطوير ألعاب الهواتف الذكية، ويتضمن ذلك أداة تحليل تتبع نظام أندرويد Studio، وملحق جديد لـ Visual Studio و أندرويد GPU Inspector الجديد، والذي سيتيح للمطورين النظر بعمق في GPU لنظام أندرويد لمشاهدة معلومات تفصيلية حول مراحل تقديم اللعبة وعدادات GPU.

وسيتم دمج واجهات برمجة تطبيقات جوجل المختلفة - بما في ذلك جوجل Play Billing و أندرويد App Bundles و Play Instant، وهناك أيضًا بعض الطرق الجديدة للمطورين للوصول إلى المزيد من الأجهزة والمستخدمين.

جدير بالذكر لم يكن GDC مؤتمر الألعاب الوحيد الذى تم إلغائه بسبب كورونا، إذ أكدت جمعية برامج الترفيه (ESA) عن إلغاء معرض E3 السنوى، المعروف بمؤتمراته الصحفية الرائعة وألعاب الفيديو الضخمة التى يتم الكشف عنها، بسبب مخاوف من الفيروس التاجى، إذ يجرى E3 كل عام لمدة أسبوع تقريبًا فى لوس أنجلوس ويجتذب الحضور من جميع أنحاء العالم، لذلك كانت المخاطر الصحية كبيرة.

وهناك دعم للرموز الأصلية في Play Console وإحصاءات الأداء الجديدة في مؤشرات أندرويد الحيوية وتقديم خدمة جوجل Asset Delivery - وهذا يعتمد على البنية الأساسية الحالية للتطبيقات لمساعدة اللاعبين على الدخول إلى الألعاب بشكل أسرع أثناء تنزيل الأصول، مما يساعد المطورين على قطع تكاليف استضافة وتقديم موارد اللعبة.

ويمكن أيضًا لمطوري الألعاب الذين يستخدمون Unity الآن الوصول إلى جميع ميزات Play Billing Library 2 ، مثل السماح للمستخدمين بالدفع نقدًا وتصفح IAPs خارج اللعبة.