الخدمات الطبية تنظم جولة للنقاط الطبية المتقدمة لمراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

نظمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني أمس الأحد جولة تفقدية للنقاط الطبية المتقدمة التي تعمل على تأمين القوات العاملة لوزارة الداخلية في الميدان القريبة من مراكز الحجر الصحي في كافة محافظات في قطاع غزة.

وضمت الجولة كلا من مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب / محمد رمضان صالح مع عدد من مساعديه و مدراء الإدارات والدوائر والوحدات في المديرية.

ومن جانبه أكد العميد صالح على أن هذه الجولة تأتى ضمن سلسلة إجراءات تتخذها المديرية لتأمين قوات وزارة الداخلية وحمايتهم من فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتأمين وسائل الوقاية لهم.

وأشاد العميد صالح بدور الكوادر الطبية العاملة في الميدان التي تعمل ليل نهار على تأمين قوات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وخلال الجولة تم توزيع مواد طبية من كمامات وقفازات ومواد تعقيمية للقوات والعاملين في النقاط الطبية.