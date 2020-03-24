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"حمد" يستنكر الفيديو المفبرك لجمعية الفلاح الخيرية

24 آذار / مارس 2020 08:09

حمد يستنكر الفيديو المفبرك لجمعية الفلاح الخيرية
حمد يستنكر الفيديو المفبرك لجمعية الفلاح الخيرية

غزة- الرأي

قال د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إن ما جاء في الفيديو الذي تم تصويره مع جمعية الفلاح الخيرية بناء على طلب من الجمعية بأن يتم تقديم الشكر لهم حول المساعدات والمشاريع التي تعاونوا فيها مع وزارة التنمية، ولم يذكروا بتاتا أي علاقة لذلك بالنشاط الذي قاموا به اليوم من فعالية ضد فيروس الكورونا .

وشدد  حمد  على أنه تم دبلجة الفيديو تساوقا مع ما قاموا به ، كما أنهم لم ينسقوا هذا النشاط مع وزارة التنمية الاجتماعية، لأنه بالأصل ليس من اختصاصها .
و استنكر حمد مثل هذا العمل واعتبره أمرًا غير مقبول أخلاقياً .

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