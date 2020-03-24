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التنمية الاجتماعية توزع وجبات الطعام للمحاجر الصحيه وتشكر مخابز اليازجي

24 آذار / مارس 2020 08:15

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غزة- الرأي

وزعت مساء أمس، طواقم مديرية التنميه الاجتماعية بغزة،  وجبات العشاء للمحاجر الصحية .

حيث قامت مجموعة مخابز "اليازجي" بتقديم وجبات غذائية عدد 170وجبة لموقعي النحناح والقطامي للمقيمين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وبعض خضوع العينة للفحص المخبري حرصا منها علي سلامة المواطنين.

وشكرت وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة اليازجي علي هذه المبادرة الوطنية التي تعكس مدي الاهتمام والترابط بين أبناء الشعب الواحد في تقاسم المسؤولية والتكاتف من أجل ارساء سبل المحبة .

كما دعت الجميع إلي الاصطفاف وتقديم الخدمات اللازمة لمواجهة الأزمة التي يمر بها  قطاع غزة.
 

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