وكالة الرأي الفلسطينية مناورات جوية إسرائيلية أمريكية تبدأ اليوم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تؤكد على تجهيزها لكامل طاقاتها البشرية لخدمة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يشرعون اليوم بإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعم مخيمات لبنان بنصف مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحذر التجار من الاحتكار ورفع الأسعار وكالة الرأي الفلسطينية اللواء "أبو نعيم" يتلقى اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع وجبات الطعام للمحاجر الصحيه وتشكر مخابز اليازجي وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية "حمد" يستنكر الفيديو المفبرك لجمعية الفلاح الخيرية وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تنظم جولة للنقاط الطبية المتقدمة لمراكز الحجر الصحي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة العامة تحذر التجار من الاحتكار ورفع الأسعار

24 آذار / مارس 2020 08:18

صورة من أحد أسواق مدينة غزة
صورة من أحد أسواق مدينة غزة

غزة - الرأي

حذرت النيابة العامة في غزة، مساء أمس الاثنين، كافة أصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع أسعار واحتكار السلع بكافة أصنافها، وخاصة خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني بسبب وباء كورونا.

وقالت النيابة في بيان صحفي، إن النائب العام أصدر تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والاقتصاد والزراعة والجهات المختصة.

كما أصدر تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.

وأعلنت النيابة العامة أنها اتخذت، خلال الأيام الماضية، الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وهي بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها من وزارة الإقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكدت أنها ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذا الظروف الصعبة، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.

ودعت النيابة العامة كافة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟