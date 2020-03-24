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حماس تدعم مخيمات لبنان بنصف مليون دولار

24 آذار / مارس 2020 08:22

من أحد مخيمات لبنان
من أحد مخيمات لبنان

غزة - الرأي

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية عن تخصيص مبلغ نصف مليون دولار لدعم المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وقال مكتب هنية في بيان وصل "الرأي" إنه "نتيجة الظروف الطارئة التي يمر  بها شعبنا الفلسطيني في لبنان ومتابعة قيادة حركة "حماس" للظروف الصعبة فقد أخذ رئيس الحركة إسماعيل هنية قرارا بإغاثة عاجلة لشعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية مقدارها نصف مليون دولار".

وأضاف المكتب أن هنية يواصل مساعيه مع الدول الشقيقة والجهات الخيرة من أجل التخفيف عن شعبنا في لبنان، والوقوف إلى جانبه لمواجهة الأزمة التي يمر بها، متمنين لشعبنا وللبنان ولشعبه الشقيق العافية، وتجاوز هذه المحنة بصلابة وإرادة وعزيمة سجلها لبنان في كل المراحل والمحطات.

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