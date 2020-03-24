التنمية الاجتماعية تؤكد على تجهيزها لكامل طاقاتها البشرية لخدمة المواطنين

غزة- الرأي

أكد وائل الخور مدير مديرية التنمية الاجتماعية في غزة ورئيس لجنة طوارئ محافظة غزة، أنه منذ أن أعلنت حالة الطواريء بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بتجهيز كامل طاقاتها البشرية والمادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المفروض علي قطاع غزة منذ 13عاما وضعف الامكانيات المتاحة.

حيث شكلت وزارة التنمية الاجتماعية فريقا للعمل في حالة الطواريء لمواجهة خطر فايروس كارونا المستجد لمسؤولياتها الوطنية وحرصا منها للتخفيف عن حالة الخوف والذعر التي اصابة المجتمع الغزي بالتنسيق والتشبيك مع جهات الاختصاص في وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية لمراقبة احتمالية انتقال العدوى وقد قامت الجهات المكلفة بفتح مراكز إيواء للحالات العائدة من الخارج وتوزيعها علي المواقع وكانت علي النحو التالي:-

الكومودور ولولوالقطامي والنحناح وبلقيس وبلوبيتش وام القري والبراق والاقصي..

ومجموع المحجورين صحيا 704 وجميعهم خضع للفحص الطبي للاطمئنان عليهم .

وبين الخور ان مديرية التنمية الاجتماعية بفريقها المتميز قامت بالعمل ليلا ونهارا منذ اللحظة الأولي بالتجهيز وتوفير كل السبل المتاحة من تقديم وجبات غذائية في كل الفترات وتجهيز معدات للنوم فرشات وحرامات واوسدة للمقيمين وفي هذه الأثناء وصلت إشارة للمديرية بالانتشار وتجهيز مبني القدس الدولي وعلي الفور توجه فريق العمل في مديرية التنميه الاجتماعيه غزة حيث قام طاقم من الموظفين بالاستجابة للتجهيز وتقديم الخدمات اللازمة

كما دعت الجهات المسؤولة بتقديم الدعم وتوفير الاحتياجات الضرورية حتي نستطيع الحد من انتشار الفايروس في ظل عدم توفير الخدمات الصحية الكافية كما وجهت نداء لأهلنا في قطاع غزة اتباع الارشادات الوقائية والمحافظة علي سلامة أنفسهم من أجل سلامتنا جميعا