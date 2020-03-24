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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2450 ) الثلاثاء 24/3/2020
أخبار فلسطينية
البدء بتطبيق الإجراءات المشددة لمواجهة “كورونا” بالضفة.. وغزة تطبق قرارات جديدة شملت بيوت…
حماس تشكر قطر على دعمها غزة
حماس: رفض الاحتلال تأجيل سجن الشيخ صلاح استهتار بحياته
الحية: الاحتلال يتحمل مسؤولية توفير متطلبات غزة في مواجهة كورونا
قرارات جديدة تتخذها غزة لمكافحة "كورونا"
حكومة اشتيه تُوقف الأعمال التجارية في المحافظات كافة احترازًا من كورونا
حكومة اشتيه تُعلن تسلمها 25 مليون دولار من الاحتلال
أوامر هدم وإخلاء لمنازل قرية "رخمة" في النقب المحتل
هنية يقدم نصف مليون دولار للفلسطينيين في لبنان كإغاثة عاجلة
برهوم: استمرار الحصار على غزة جريمة ضد الإنسانية
مناورات جوية إسرائيلية - أميركية تبدأ اليوم وحتى الخميس
البزم: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الطوارئ في غزة
هنية يهاتف "أبو نعيم" للاطمئنان على صحته
أخبار إسرائيلية
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1442 منهم 29 في حالة خطرة
إسرائيل تشدد القيود على التنقل بسبب كورونا
الليكود يسعى لعصيان سياسي وسط مخاوف من انتخابات إسرائيلية رابعة
غالبية الجمهور الإسرائيلي راضٍ عن أداء نتنياهو في مواجهة كورونا
400 مصاب إسرائيلي جديد بفيروس كورونا في يوم واحد
تقرير رسمي: "إسرائيل" فشلت بالاستعداد لسيناريو تفشي أي وباء خطير
نتنياهو يبحث مع وزراء والجيش والشرطة التشديد على حركة الإسرائيليين
غالبية الجمهور الإسرائيلي راضٍ عن أداء نتنياهو في مواجهة كورونا
اخبار دولية
روبرت كوهن: مكافحة كوفيد-19 تفرض رابطة "المصير المشترك" بين الدول
خبراء من الصين وايطاليا يعقدون مؤتمرا بالفيديو عن علاج كبار السن
تسجيل 100 ألف حالة شفاء من كورونا المستجد حول العالم
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى "إخراس البنادق" والتركيز على محاربة كورونا
مناورة جوية أمريكية "إسرائيلية" وحركة كبيرة للطائرات
كورونا : 15 ألف حالة وفاة والفيروس يصيب 376 ألف شخص
أخبار عربية
رئيس وزراء قطر: نواجه كورونا بقوة وحزم
الجامعة العربية تطالب بإطلاق سراح الأسرى مع انتشار كورونا
مصر تسجل وفاة خمس أشخاص وإصابة 39 بفيروس كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
المحامون العرب في القدس يعارضون مخطط عزل الشطر الشرقي عن الغربي
قوات الاحتلال تعدم شابا بدم بارد في رام الله وتمنع إسعافه وتصيب آخر..…
أسير فلسطيني جديد ينجح في قهر السجان وينجب طفلة عن طريق “النطف المهربة”
كورونا” والخشية من حظر التجول يدفعان الفلسطينيين للتهافت على تخزين المواد الغذائية والمنظفات
النيابة الإسرائيلية ترفض تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح رغم “كورونا”
كورونا”… منع التجوال يشلّ الضفة الغربية
الشرق الاوسط
اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني على إغلاق الأقصى أمام المستوطنين
الخليج الإماراتية
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال غربي رام الله
الاهرام المصرية
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1442 منهم 29 في حالة خطرة
شركة ماكدونالدز تغلق فروعها في إسرائيل بسبب تفشي فيروس كورونا
الشروق المصرية
الحكومة الفلسطينية تشدد إجراءاتها لمنع تفشي كورونا
الغد الأردنية
بسبب كورونا.. عباس يصدر عفوا عن بعض السجناء
الشرق القطرية
حماس تشكر قطر على دعمها غزة
المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد سفيان الخواجا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
ارتفاع عدد مصابي كورونا في دولة الاحتلال إلى 1442
الصحة: المتوفر من مستلزمات وقائية ومادة فحص كورونا محدود للغاية
النائب عدوان يدعو المجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة
مركز حقوقي يُفنِّد رواية الاحتلال حول إعدامه الشهيد الخواجا
الاقتصاد تغلق مصانع ومحلات في الضفة لمخالفتها للتعليمات
الاحتلال يقتحم قرى بنابلس واندلاع مواجهات
القدس المحلية
نيابة غزة تعلن اتخاذ إجراءات ضد عدد من التجار وتحيلهم للقضاء
الكنيست يوافق على تشكيل لجان مؤقتة وسط مقاطعة الكتلة اليمينية
نقابات العمال": ما حدث مع العامل غانم تصرف عنصري إسرائيلي بغيض
تمديد توقيف والافراج عن أسيرين
الشرطة تقبض على 30 شخصا لعدم التزامهم بالتعليمات في جنين وقلقيلية وسلفيت
القدس: تعقيم 17 نادياً ومركزاً ومؤسسة والاحتلال اعتقل أحد الطواقم في باب حطة
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين أثناء تعقيمهم مرافق عامة قرب باب الأسباط
ضبط 4 أطنان مواد تموينية منتهية الصلاحية في ضواحي القدس
إسرائيل تعد خطة اقتصادية طارئة لمواجهة أثر فيروس كورونا
· القدس: كورونا يُغيّب البهجة بذكرى "الإسراء والمعراج"
الأيام
· »يمنع تواجد أكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة الواحدة!
· »إلقاء القبض على مواطنين من كافة المحافظة لعدم التقيّد بتعليمات حظر التجول
· »الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية ردّاً على عدم اتخاذ التدابير لمواجهة...
· »"بسطة" في غزة لإجراء فحص فيروس كورونا!
· »الاحتلال ينكّل بعامل فلسطيني يُشتبه بإصابته بـ"كورونا"
· »للمرة الأولى منذ 1967.. إغلاق المسجد الأقصى بسبب "كورونا"
· »"كورونا" والحصار يزيدان الإقبال على منصات التسوق الإلكتروني في غزة
· » إغلاق محال تجارية ومصنع لعدم الالتزام بالأسعار وتعليمات الجودة
وكالة صفا
أونروا توضح طبيعة عمل عياداتها بسبب كورونا
إغلاق منشأة صناعية لإنتاج الملابس الطبية مخالفة بطولكرم
محافظ نابلس يعلن عن إجراءات مشددة لتقييد الحركة
الصحة: إنذار بإغلاق مركز الفلاح الطبي في غزة
الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية
الاحتلال يقتحم بيت فوريك وعزموط بنابلس واندلاع مواجهات
إجراءات احترازية في قرى ضواحي القدس لمواجهة "كورونا"
مستوطنون يهاجمون قرية مأدما جنوب نابلس
بلدية الخليل تؤجل ديون المواطنين حتى نهاية نيسان المقبل
وكالة الرأي الفلسطينية
النيابة العامة تحذر التجار من الاحتكار ورفع الأسعار
الأسرى يشرعون اليوم بإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام
حماس تدعم مخيمات لبنان بنصف مليون دولار
الصحة: لا إصابات جديدة بكورونا وإنذار بإغلاق جمعية الفلاح
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الإثنين 23 مارس
التنمية الاجتماعية تؤكد على تجهيزها لكامل طاقاتها البشرية
اللواء "أبو نعيم" يتلقى اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة
"حمد" يستنكر الفيديو المفبرك لجمعية الفلاح الخيرية
فلسطين اليوم
الأسرى يشرعون بخطوات تصعيدية اليوم
الدكتور اللولو: رفع الأسعار عمل غير إنساني وغير أخلاقي ويجب ملاحقة المستغلين
الصحة بغزة: نتائج الفحوصات التي أجريت لـ 116 عينة سلبية و لا يوجد اصابات جديدة بفيروس كورونا
اعتقال 4 مقدسيين أثناء تعقيمهم مرافق قرب باب الأسباط
محضر لـ 22 من المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار في غزة
سما نيوز
مسؤول في الصحة الإسرائيلية : هناك 10 آلاف إصابة غير معلنة بكورونا في إسرائيل
البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا
رويترز: عمال فلسطينيون يجدون مساكن إسرائيلية مؤقتة ضمن جهود مواجهة كورونا
اسرائيل تشدد اجراءاتها: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات
الحية يصف اللواء أبو نعيم بـ "الفدائي" أمام كورونا.. ويؤكد: جاهزون لمساعدة أي دولة نتواجد بها
اتحاد نقابات العمال: ما حدث مع العامل غانم تصرف عنصري إسرائيلي بغيض
الشرطة تقبض على أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في قلقيليه وسلفيت
عرب 48
مستوطنون يهاجمون مادما واعتقالات في الضفة والقدس
جنين: يوميات مدينة في قبضة كورونا
الاحتلال ينكّل بفلسطيني يُشتبه بإصابته بكورونا
وكالة وفا
الشرطة تقبض على 30 شخصا لعدم التزامهم بالتعليمات في ..
ضبط 4 أطنان مواد تموينية منتهية الصلاحية في ضواحي ال..
مدير شرطة بيت لحم يشيد بتعاون أهالي المحافظة في محاص..
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1993م البرلمان الإسرائيلي ينتخب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان (ولد عام 1924) رئيساً للدولة العبرية