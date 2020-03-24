غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2450 ) الثلاثاء 24/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

… البدء بتطبيق الإجراءات المشددة لمواجهة “كورونا” بالضفة.. و غزة تطبق قرارات جديدة شملت بيوت

هنية يقدم نصف مليون دولار للفلسطينيين في لبنان كإغاثة عاجلة

برهوم: استمرار الحصار على غزة جريمة ضد الإنسانية

مناورات جوية إسرائيلية - أميركية تبدأ اليوم وحتى الخميس

البزم: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الطوارئ في غزة

هنية يهاتف "أبو نعيم" للاطمئنان على صحته

أخبار إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1442 منهم 29 في حالة خطرة

إسرائيل تشدد القيود على التنقل بسبب كورونا

غالبية الجمهور الإسرائيلي راضٍ عن أداء نتنياهو في مواجهة كورونا

400 مصاب إسرائيلي جديد بفيروس كورونا في يوم واحد

تقرير رسمي: "إسرائيل" فشلت بالاستعداد لسيناريو تفشي أي وباء خطير

نتنياهو يبحث مع وزراء والجيش والشرطة التشديد على حركة الإسرائيليين

غالبية الجمهور الإسرائيلي راضٍ عن أداء نتنياهو في مواجهة كورونا

اخبار دولية

روبرت كوهن: مكافحة كوفيد-19 تفرض رابطة "المصير المشترك" بين الدول

خبراء من الصين وايطاليا يعقدون مؤتمرا بالفيديو عن علاج كبار السن

تسجيل 100 ألف حالة شفاء من كورونا المستجد حول العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى "إخراس البنادق" والتركيز على محاربة كورونا

كورونا : 15 ألف حالة وفاة والفيروس يصيب 376 ألف شخص

أخبار عربية

رئيس وزراء قطر: نواجه كورونا بقوة وحزم

الجامعة العربية تطالب بإطلاق سراح الأسرى مع انتشار كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

المحامون العرب في القدس يعارضون مخطط عزل الشطر الشرقي عن الغربي

قوات الاحتلال تعدم شابا بدم بارد في رام الله وتمنع إسعافه وتصيب آخر..…

أسير فلسطيني جديد ينجح في قهر السجان وينجب طفلة عن طريق “النطف المهربة”

كورونا” والخشية من حظر التجول يدفعان الفلسطينيين للتهافت على تخزين المواد الغذائية والمنظفات

النيابة الإسرائيلية ترفض تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح رغم “كورونا”

كورونا”… منع التجوال يشلّ الضفة الغربية

الشرق الاوسط

اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني على إغلاق الأقصى أمام المستوطنين

الخليج الإماراتية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال غربي رام الله

الاهرام المصرية

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1442 منهم 29 في حالة خطرة

شركة ماكدونالدز تغلق فروعها في إسرائيل بسبب تفشي فيروس كورونا

الشروق المصرية

الحكومة الفلسطينية تشدد إجراءاتها لمنع تفشي كورونا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

نيابة غزة تعلن اتخاذ إجراءات ضد عدد من التجار وتحيلهم للقضاء

الكنيست يوافق على تشكيل لجان مؤقتة وسط مقاطعة الكتلة اليمينية

نقابات العمال": ما حدث مع العامل غانم تصرف عنصري إسرائيلي بغيض

تمديد توقيف والافراج عن أسيرين

الشرطة تقبض على 30 شخصا لعدم التزامهم بالتعليمات في جنين وقلقيلية وسلفيت

القدس: تعقيم 17 نادياً ومركزاً ومؤسسة والاحتلال اعتقل أحد الطواقم في باب حطة

الحياة الجديدة

الأيام

وكالة صفا

أونروا توضح طبيعة عمل عياداتها بسبب كورونا

إغلاق منشأة صناعية لإنتاج الملابس الطبية مخالفة بطولكرم

محافظ نابلس يعلن عن إجراءات مشددة لتقييد الحركة

الصحة: إنذار بإغلاق مركز الفلاح الطبي في غزة

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية

الاحتلال يقتحم بيت فوريك وعزموط بنابلس واندلاع مواجهات

إجراءات احترازية في قرى ضواحي القدس لمواجهة "كورونا"

مستوطنون يهاجمون قرية مأدما جنوب نابلس

بلدية الخليل تؤجل ديون المواطنين حتى نهاية نيسان المقبل

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

غزة الصحة ب : نتائج الفحوصات التي أجريت لـ 116 عينة سلبية و لا يوجد اصابات جديدة بفيروس كورونا

سما نيوز

مسؤول في الصحة الإسرائيلية : هناك 10 آلاف إصابة غير معلنة بكورونا في إسرائيل

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

رويترز: عمال فلسطينيون يجدون مساكن إسرائيلية مؤقتة ضمن جهود مواجهة كورونا

اسرائيل تشدد اجراءاتها: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

الحية يصف اللواء أبو نعيم بـ "الفدائي" أمام كورونا.. ويؤكد: جاهزون لمساعدة أي دولة نتواجد بها

اتحاد نقابات العمال: ما حدث مع العامل غانم تصرف عنصري إسرائيلي بغيض

الشرطة تقبض على أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في قلقيليه وسلفيت

عرب 48

مستوطنون يهاجمون مادما واعتقالات في الضفة والقدس

جنين: يوميات مدينة في قبضة كورونا

الاحتلال ينكّل بفلسطيني يُشتبه بإصابته بكورونا

وكالة وفا

الشرطة تقبض على 30 شخصا لعدم التزامهم بالتعليمات في ..

ضبط 4 أطنان مواد تموينية منتهية الصلاحية في ضواحي ال..

مدير شرطة بيت لحم يشيد بتعاون أهالي المحافظة في محاص..

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1993م البرلمان الإسرائيلي ينتخب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان (ولد عام 1924) رئيساً للدولة العبرية