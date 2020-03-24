ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" في "إسرائيل" لـ 1656

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1656 حالة.
وقالت الوزارة، إن 31 مصابا لا يزالون في حالة خطيرة، و 40 بحالة متوسطة.
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24 آذار / مارس 2020 09:50
القدس المحتلة - الرأي
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1656 حالة.
وقالت الوزارة، إن 31 مصابا لا يزالون في حالة خطيرة، و 40 بحالة متوسطة.
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