ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" في "إسرائيل" لـ 1656

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1656 حالة.

وقالت الوزارة، إن 31 مصابا لا يزالون في حالة خطيرة، و 40 بحالة متوسطة.