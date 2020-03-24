"عدوان " يدعو المجتمع الدولي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة

غزة- الرأي

دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عاطف عدوان، الى ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، و تقديم الدعم والرعاية والقيام بدور فاعل من المؤسسات الدولية لاسناد القطاع الصحي في قطاع غزة.

وقال النائب د. عدوان في تصريح له:" لقد أثر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة بشكل سلبي على مختلف جوانب الحياة اقتصاديا واجتماعيا وصحياً "

وشدد النائب عدوان على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ، مشيراً ان الاحتلال يتحمل تبعات جريمة الحصار التي يمارسها بحق أكثر من مليوني مواطن في القطاع يعيشون ظروف لا إنسانية .

وأوضح ، أن الحصار على قطاع غزة أوجد آثارا مدمرة في مختلف قطاعات وفئات المجتمع الفلسطيني ، مما انعكس على حياة جماهير شعبنا وحرمهم العديد من الحقوق ، مطالباً المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الانسان بالضغط لانهاء هذه الجريمة التي يمارسها الاحتلال على الشعب الفلسطيني .

وأشار إلي حديث مسؤول أممي عن تبعات الحصار المفروض وتأثيرها الكارثي في قطاع غزة الأمر الذي سيجعل من وباء فيروس كورونا وضع مؤلم مالم يتم تحرك دولي لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

وطالب النائب عدوان الدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة ، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العمل على دعم القطاع الصحي ومساندة الفلسطيينين في مواجهة فيروس كورونا.