وفد من تعليم الوسطى يتفقد روضة شمس النهار النموذجية

الوسطى- الرأي

زار وفدٌ من مديرية التربية والتعليم بالوسطى، خلال جولة تفقدية و مشاطرة لروضة شمس النهار النموذجية و التي أصابها حرق في المبنى، وذلك للاطمئنان على العاملين فيها.

وضم الوفد مدير التربية و التعليم هشام الحاج و المدير الفني محمد حمدان ورئيس قسم التعليم العام رمزي ومشرفة الرياض الأستاذة سها عقل و عدد من رؤساء الأقسام في المديرية وعدد من مديرات رياض الاطفال.

وهناً مدير الدائرة الفنية هشام الحاج، مديرية الروضة رسمية ناجي، بالسلامة من الحريق، وأكد لهم وقوف مديرية الوسطى بجانبهم ومؤازرتها لهم في مصابهم الجلل، وتمنى أن يتم إعادة ترميم تهيئة الروضة لاستقبال الأطفال و التي تقدم خدماتها للطلاب.

وأضاف الحاج أن هذه الزيارة تأتي للوقوف عن قرب على حجم الضرر والدمار الذي لحق بالروضة و التي تعرضت لضرر كبير، ناقلاً تضامن ودعم وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالوسطى واستمرار التنسيق والعمل مع كافة الجهات حتى تعود هذه المؤسسات لأداء عملها واستقبال طلابها من جديد.

و تفقد الزائرون المكان واطلعوا على حجم الخسائر التي خلفها الحريق ، وتقدمت إدارة الروضة بوافر الشكر والامتنان لهذه الزيارة والوقوف معها في هذه المحنة.

يذكر أن عدد من الرياض تم إصابة أجزاء كبيرة منها في حريق النصيرات الكبير كمدرسة بيسان للتربية الخاصة وروضة أطفال النصيرات.