وزارة الأسرى تحذر من انتشار وباء "كورونا" بين الأسرى

غزة- الرأي

.شرع الأسرى داخل سجون الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، في إغلاق أقسام السجون وإرجاع وجبات الطعام المقدمة، وذلك احتجاجاً على عدم اتخاذ ادارة السجون اجراءات وقائية وصحية للحد من وصول فيروس كورونا إلى داخل السجون.

وأشارت وزارة الأسرى إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في انعدام الاجراءات الوقائية والصحية للحماية من خطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعمد إدارة السجون سحب أكثر من 140 صنفاً من الاحتياجات الأساسية التي تشمل المواد الغذائية كاللحوم والخضروات والفواكه والبهارات ومواد التنظيف والتعقيم من "الكانتينا".

وحذرت الوزارة في وقت سابق من وصول الوباء الكارثي إلى صفوف الأسرى، نظراً لعدم توفير وسائل الوقائية والحماية داخل السجون، خاصة في ظل تعمد الاحتلال ممارسة سياسة الاهمال الطبي على الأسرى.

وطالبت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه ما يتعرض له الأسرى في ظل هذه الظروف الخطيرة والعمل الجاد من أجل ايقاف هذه الانتهاكات التي تنذر بالانفجار الذى لا يحمد عقباه.