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بعد اغلاق أقسام السجون وإرجاع وجبات الطعام

وزارة الأسرى تحذر من انتشار وباء كورونا بين الاسرى لعدم اتخاذ إدارة السجون اجراءات وقائية

24 آذار / مارس 2020 10:45

اغلاق أقسام السجون وإرجاع وجبات الطعام
اغلاق أقسام السجون وإرجاع وجبات الطعام

غزة- الرأي

.شرع الأسرى داخل سجون الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، في اغلاق أقسام السجون وإرجاع وجبات الطعام المقدمة، وذلك احتجاجاً على عدم اتخاذ ادارة السجون اجراءات وقائية والصحية للحد من وصول فيروس كورونا الى داخل السجون.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في انعدام الاجراءات الوقائية والصحية للحماية من خطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعمد إدارة السجون سحب أكثر من 140 صنفاً من الاحتياجات الأساسية التي تشمل المواد الغذائية كاللحوم والخضروات والفواكه والبهارات ومواد التنظيف والتعقيم من "الكانتينا".

وحذرت الوزارة في وقت سابق من وصول الوباء الكارثي إلى صفوف الأسرى، نظراً لعدم توفير وسائل الوقائية والحماية داخل السجون، خاصة في ظل تعمد الاحتلال ممارسة سياسة الاهمال الطبي على الأسرى.

وطالبت وزارة الأسرى والمحررين منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه ما يتعرض له الأسرى في ظل هذه الظروف الخطيرة والعمل الجاد من أجل ايقاف هذه الانتهاكات التي تنذر بالانفجار الذى لا يحمد عقباه.

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