وزارة الأسرى : تأجيل الاعلان عن نتائج مسابقة ( حريتكم أغلى )

غزة- الرأي

اعلنت وزارة الأسرى والمحررين عن تأجيل اعلان نتائج مسابقة ( حريتكم أغلى ) والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء ، على أن يتم الاعلان عنها فى وقت قريب ،وذلك نظراً للظروف التي يمر بها الأسرى في مواجهة معركة فيروس كورونا.