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نظراً لظروف الاسرى وفيروس كورونا

وزارة الأسرى : تأجيل الاعلان عن نتائج مسابقة ( حريتكم أغلى )

24 آذار / مارس 2020 11:18

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غزة- الرأي

اعلنت وزارة الأسرى والمحررين عن تأجيل اعلان نتائج مسابقة ( حريتكم أغلى ) والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء ، على أن يتم الاعلان عنها فى وقت قريب ،وذلك نظراً للظروف التي يمر بها الأسرى في مواجهة معركة فيروس كورونا.

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