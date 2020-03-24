وزارة الأسرى : تأجيل الاعلان عن نتائج مسابقة ( حريتكم أغلى )

اعلنت وزارة الأسرى والمحررين عن تأجيل اعلان نتائج مسابقة ( حريتكم أغلى ) والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء ، على أن يتم الاعلان عنها فى وقت قريب ،وذلك نظراً للظروف التي يمر بها الأسرى في مواجهة معركة فيروس كورونا.
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24 آذار / مارس 2020 11:18
غزة- الرأي
اعلنت وزارة الأسرى والمحررين عن تأجيل اعلان نتائج مسابقة ( حريتكم أغلى ) والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء ، على أن يتم الاعلان عنها فى وقت قريب ،وذلك نظراً للظروف التي يمر بها الأسرى في مواجهة معركة فيروس كورونا.
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