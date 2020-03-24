بلدية بيت لاهيا تنهى اجراءاتها الوقائية لسلامة المواطنين

انهت بلدية بيت لاهيا إجراءاتها الوقائية لتأمين قسم خدمات الجمهور في البلدية للوقاية من فيروس كورونا ، كما تم تعقيم القسم بشكل دقيق، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين.
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24 آذار / مارس 2020 11:28
غزة- الرأي
انهت بلدية بيت لاهيا إجراءاتها الوقائية لتأمين قسم خدمات الجمهور في البلدية للوقاية من فيروس كورونا ، كما تم تعقيم القسم بشكل دقيق، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين.
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