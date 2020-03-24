بلدية بيت لاهيا تنهى اجراءاتها الوقائية لسلامة المواطنين

غزة- الرأي

انهت بلدية بيت لاهيا إجراءاتها الوقائية لتأمين قسم خدمات الجمهور في البلدية للوقاية من فيروس كورونا ، كما تم تعقيم القسم بشكل دقيق، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين.