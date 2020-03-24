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توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق خان يونس

24 آذار / مارس 2020 11:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خان يونس - الرأي

توغلت صباح اليوم الثلاثاء، جرافات عسكرية إسرائيلية، لمسافة محدودة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 4 جرافات توغلت خارج السياج الأمني شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط بالمكان وسط إطلاق نار متقطع.

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