توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق خان يونس

خان يونس - الرأي

توغلت صباح اليوم الثلاثاء، جرافات عسكرية إسرائيلية، لمسافة محدودة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 4 جرافات توغلت خارج السياج الأمني شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط بالمكان وسط إطلاق نار متقطع.