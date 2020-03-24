وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يعقد اجتماعاً بلجنة الطوارئ لمتابعة تنفيذ خطتها وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للتحفيظ بالأوقاف تعلن عن تفعيل حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والشرطة تناقشان خطة إغلاق سوق الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بغزة..جهود حثيثة لمواجهة كورونا (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تبدأ خطة الطوارئ وتؤكد استمرارها تقديم خدماتها للجمهور وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والمحررين تنعى عميد الصحفيين الجزائريين عزالدين بوكردوس وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابة بكورونا لمواطنة من رام الله يرفع العدد لـ 60 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بخان يونس تتيح للمستضافين بالحجر الصحي التواصل عبر الوتساب وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تنهى اجراءاتها الوقائية لسلامة المواطنين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

التنمية الاجتماعية بخان يونس تتيح للمستضافين بالحجر الصحي التواصل عبر الوتساب

24 آذار / مارس 2020 11:39

1
1

غزة- الرأي

اكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس ان فكرة انشاء مجموعات الواتس أب جاءت للتواصل مع الافراد المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي عن طريق انشاء مجموعة واتساب لكل مركز من مراكز الحجر الصحي واضافة ارقام المستضافين وتسمية المجموعة بأسم المركز التابع له المستضافين بحيث يتم انشاء ثلاثة مجموعات واتساب لمراكز الحجر الصحي في محافظة خان يونس.

وبينت المديرية اهميه ذلك  بتدعيم الحياة داخل مراكز الحجر الصحي و تقديم الارشادات الصحيحة للمستضافين ونشر الوعي الصحي و التعرف على الاحتياجات الحقيقية للأفراد ثم العمل على تحقيق أفضل مطابقة ممكنة بين الموارد والحاجات لضمان الوصول الى الخدمة الجيدة ، وضمان مبدأ الكرامة الانسانية و التعرف على اراء الافراد المستضافين حول الخدمات التي يتم تقديمها من مختلف الجهات العاملة وتحديد نقاط القوة والضعف للعمل على تجاوزها،من خلال التواصل بشكل مستمر

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟