وزارة الأسرى والمحررين تنعى عميد الصحفيين الجزائريين عزالدين بوكردوس

غزة- الرأي

نعت وزارة الأسرى المحررين ممثلة بالسيد بهاء المدهون وكيل الوزارة وطاقم العاملين في الوزارة عميد الصحفيين الجزائريين الإعلامي عز الدين بوكردوس المدير العام السابق لصحيفة الشعب الجزائرية، والذي وافته المنية أمس الاثنين بعد حياة حافلة من العطاء في خدمة القضية الفلسطينية.

وأشادت الوزارة بمناقب الفقيد واسهاماته في التعريف بقضية الأسرى من خلال دوره البارز في اصدار ملحق "صوت الأسير" في جريدة الشعب الجزائرية .

وتقدمت الوزارة باسم الأسرى داخل سجون الاحتلال وذويهم إلى عائلة الفقيد والأسرة الصحفية في الجزائر الشقيق بأحر التعازي والمواساة، سالين الله بالمغفره له