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وزارة العمل تبدأ خطة الطوارئ وتؤكد استمرارها تقديم خدماتها للجمهور

24 آذار / مارس 2020 12:07

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غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال لجنة الطوارىء اجتماعاً بحضور وكيل وزارة العمل ا. موسى السماك والتي أنهت من خلاله خطة عمل الوزارة بنظام الدوام الجزئي خلال الفترة الحالية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
بدوره،دعا السماك كافة الموظفين الى اتخاذ أعلى درجات الوقاية والحذر خلال الاحتكاك مع الجمهور والعمل على إنجاز المعاملات حسب النظام.
وأفاد السماك أن خطة العمل تعتمد علي دوام الموظفين بالمناوبة دون التأثير سلباً على تقديم الخدمات لجمهور المستفيدين، وتضمن الحفاط علي سلامة المواطنين والموظفين.
وأكد السماك على استمرار عمل فرق وطواقم العمل الميدانية التابعة للوزارة لمنع أي مخالفات أو استغلال للظروف القائمة حسب الأنظمة المعمول بها ، معرباً عن تمنياته السلامة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
 

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