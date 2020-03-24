الادارة العامة للتحفيظ بالأوقاف تعلن عن تفعيل حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد

غزة- الرأي

أعلنت الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف عن تفعيل حلقات التحفيظ عن بعد،لضمان استمرار الطلبة في مجال حفظ وتثبيت ومراجعة القرآن الكريم،خاصة بعد توقف حلقات التحفيظ في كامل مراكز تحفيظ القطاع في إطار إجراءات الأوقاف للحد من انتشار فايروس كورونا.

بدوره ،قدم مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار شكره وتقديره للمحفظين والمحفظات الذين بادروا بعملية التحفيظ عن بُعد من باب تعزيز وتمكين الحفظ لدى الطلبة والحفاظ على انجازاتهم السابقة.

وأوضح مدير التحفيظ أ. حمد النجار أنه تم التعميم على أقسام وشعب التحفيظ للبدء بتفعيل الحلقات بواسطة التعلم عن بعد،من خلال بأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجية المتاحة، في متابعة الطلبة.

ودعا النجار أولياء الأمور بضرورة تقديم كافة التسهيلات لأبنائهم للالتحاق بحلقات التحفيظ عبر وسائل التواصل ووسائط التكنولوجيا المختلفة ومتابعتهم حتى يعود الطالب الى حلقته دون أي معيقات حفاظًا على إنجازات الطلبة سواء كان حفظًا أو تثبيتًا.