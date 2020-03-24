مدير أوقاف غزة يعقد اجتماعاً بلجنة الطوارئ لمتابعة تنفيذ خطتها

غزة- الرأي

عقد د. محمد كمال سالم مدير أوقاف غزة اجتماعاً بلجنة الطوارئ لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ مع أعضاء اللجنة، والذي يأتي ضمن جهودها للوقاية من وباء كورونا.

وتناول اللقاء آلية التعامل مع الجمهور والتأكيد على استمرار تقديم الخدمة مع الحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.

وأكد سالم على أهمية عمل اللجنة والجهود التي تقوم بها للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة، لافتاً إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة لتحديد ساعات دوام موظفي المديرية, مثمنًا في الوقت ذاته جهود موظفي الأوقاف في المديرية والمساجد على دورهم الريادي في متابعة وتنفيذ الخطة.