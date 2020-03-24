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زكاة البريج توزع طرود غذائية علي الفقراء والمحتاجين

24 آذار / مارس 2020 12:39

زكاة البريج توزع طرود غذائية علي الفقراء والمحتاجين
زكاة البريج توزع طرود غذائية علي الفقراء والمحتاجين

الوسطى- الرأي

وزعت لجنة زكاة البريج التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف 117 طرد غذائي علي الأسر الفقيرة والمحتاجة، بتمويل كريم من هيئة الاغاثة الانسانية التركية IHH .

ودعت اللجنة الى ضرورة التخفيف من حدة الفقر لدى المحتاجين والفقراء في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وثمنت اللجنة هيئة الاغاثة الانسانية التركية IHH ، ودورها في التخفيف علي شعبنا المحاصر الشعب الذي عانى الأمرين ، تيمنا بقول رسولنا الحبيب (من فرج عن اخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة ).

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