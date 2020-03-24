مدير أوقاف خانيونس يعقد اجتماعًا مع لجنة الطوارئ بالمديرية

غزة- الرأي

عقد مدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان اجتماعا مع لجنة الطوارئ بالمديرية وذلك في إطار متابعة الالتزام بإرشادات وتوجيهات وزارة الأوقاف التي تأتي ضمن خطواتها الوقائية لمواجهة وباء كورونا.

وبحث الغلبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات حول وباء كورونا وسبل أخذ الاحتياطات اللازمة والواجب إتباعها لتجنب انتشار هذا المرض، وكيفية تجنب الإصابة به.

وقد تم عمل تصور حول خطة مهام وإجراءات العمل في الطوارئ والأزمات في ثلاث سيناريوهات وهي مرحلة التجهز والاستعداد ومرحلة الاستجابة والتفشي ومرحلة التعافي.

يذكر أن المديرية وزعت مصاحف ومصليات وبوسترات إرشادية لمراكز الحجر الصحي في المحافظة .