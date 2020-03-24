"حماية" تطالب برفع الحصار وتزويد غزة بالمعدات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا

غزة- الرأي

وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة مطولة لعدد من المؤسسات والهيئات والشخصيات الدولية، بين من خلالها خطورة ما يتعرض له المواطنين في قطاع غزة مع سلطات الاحتلال في منع إدخال الأجهزة والمعدات الضرورية لمواجهة جائحة "كورنا المستجد" في قطاع غزة.

وأوضح المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال تواصل التخلي عن مسئولياتها بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي تجاه سكان الأراضي المحتلة، وأضاف المركز إن ظهور الحالات الأولى لمصابين بالمرض في القطاع يثير القلق، وينذر بكارثة إنسانية قد تحدث إذا لم يستدرك الامر ويتم تزويد القطاع بالمعدات والأجهزة اللازمة لفحص المشتبه بهم و محاولة الحد من انتشار هذا الوباء، الذي يشكل خطرًا على حياة ما يزيد عن 2 مليون مواطن يعيشون في منطقة جغرافية معزولة عن العالم بفعل القيود الإسرائيلية التي تمثل صورة من صور العقاب الجماعي.

وطالب المركز في رسالته الجهات المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة ورفع الحصار، داعياً منظمة الصحة العالمية لمتابعة الحالة الصحية في فلسطين عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لاسيما في ظل تفشي هذا الوباء ومحدودية الإمكانيات، وطالب المركز بالسماح بإدخال المساعدات للقطاع، و اطلاق حملة دولية لمساعدة قطاع غزة للسيطرة على تفشي هذا الوباء الخطير.