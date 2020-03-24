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مدير عام الأملاك يزور أوقاف غزة لمتابعة سير العمل ببرنامج الأملاك المحوسب

24 آذار / مارس 2020 01:20

مدير عام الأملاك يزور أوقاف غزة لمتابعة سير العمل ببرنامج الأملاك المحوسب
مدير عام الأملاك يزور أوقاف غزة لمتابعة سير العمل ببرنامج الأملاك المحوسب

غزة- الرأي

زار مدير عام الإدارة العامة للأملاك أ. زياد أبو مساعد مديرية أوقاف غزة، رافقه فيها مدير الأملاك م. محمد العصار، وذلك في إطار متابعة لسير العمل بالمديرية خاصة برنامج الأملاك المحوسب.

وأثني أبو مساعد خلال الزيارة على عمل أقسام الأملاك بمديريات القطاع, منوهًا الى أن الانتهاء من إدخال البيانات في كامل المديريات خلال شهر ونصف بعد أن أدخلت نسبة كبيرة منها والتي تتضمن البيانات على العقارات والملكيات الوقفية واللجان والعقود.

من جهته ثمن مدير أوقاف غزة زيارة وفد الإدارة العامة للأملاك مشيدًا بدورها واهتمامها الكبير في متابعة برنامج الأملاك الخاص بإدخال البيانات، لافتًا الى أن مديرته دومًا حاضرة في كل ما يتعلق بملف الأملاك ولن تدخر جهدًا في القيام بواجبها على أكمل وجه.

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