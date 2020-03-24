"الاقتصاد "تنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية

غزة- الرأي

نظمت أطقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيش ومراقبة مسائية على المحال التجارية لمتابعه أسعار السلع و المواد الغذائية والتموينية ومنع الاحتكار وشملت الجولات جميع محافظات قطاع غزه بهدف ضبط الاسعار في المحال التجارية ومنع الاحتكار والتأكد من صلاحيه المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأكدت الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة بالوزارة، ان طواقم التفتيش والرقابة وحماية المستهلك تقوم على مدار الساعة بتنظيم جولات صباحيه ومسائية مكثفه على الاسواق والمحال التجارية، مشيراً الى أن الوزارة نظمت جولات مسائية مفاجئة على المحال التجارية في إطار جهودها الكبيرة والمتواصلة لمتابعه وضبط الأسعار.

وذكرت الوزارة ان التعامل مع شكاوى المواطنين والمستهلكين يتم معالجتها ميدانيا من خلال اطقم حماية المستهلك ومباحث التموين ، مؤكدة ان جميع شكاوي المستهلكين يتم متابعتها وحل الكثير منها.

وجددت الدعوة للمواطنين بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة (1800112233) للإبلاغ عن كل المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع

وفي السياق ذاته ، نظمت طواقم التفتيش التابعة للوزارة بمحافظة رفح بالتعاون ومشاركة مباحث التموين وصحة البلدية جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة بهدف ضبط الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية ومنع الاحتكار.

وقالت رباب عاشور مديرة مكتب حماية المستهلك ، أنه تم تحرير عدد من محاضر الضبط لعدد من التجار الذين قاموا و يقومون برفع الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضافت عاشور ان طواقم حماية المستهلك قامت بجولات مسائية للمحلات التجارية، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات احتكار او رفع للأسعار من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزارة، مشدده على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين والغير ملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.