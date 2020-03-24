قسم المساجد بالوسطى يعقد ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا

الوسطى- الرأي

عقد قسم المساجد بأوقاف الوسطى ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا وذلك بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة البيئية في بلدية وادي السلقا.

من جانبه تحدث أ. علاء أبو مغصيب رئيس بلدية وادي السلقا حول أهمية التعاون المشترك من أجل الوصول للسلامة التامة من خطر فايروس كورونا، كما و أبدى استعداد بلديته لتقديم كافة الدعم الميداني الذي تقدر عليه و توفير معقمات وأدوات تعقيم للمساجد.

بدوره شكر أ. محمد أبو شحمة مفتش المساجد في أوقاف الوسطى إدارةَ بلدية وادي السلقا على اهتمامها و تعاونها الملحوظ، و أكد أبو شحمة على أن المسؤولية تقع على الجميع،

مضيفا: "أنه ينبغي على الجميع الالتزام بالإرشادات و التوجيهات التي تصدر عن وزارة الأوقاف و الجهات المختصة للخروج من هذه المحنة إلى بر الأمان"، و قام بتوزيع نشرات توعوية صادرة عن وزارة الأوقاف و منظمة الصحة العالمية على كافة الحضور.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على تنفيذ حملة لتعقيم كافة مساجد منطقة وادي السلقا.