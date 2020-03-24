وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تتفقد سير العمل في مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية قسم المساجد بالوسطى يعقد ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تشارك في لقاء تعبوي إيماني لأفراد الداخلية المستجدين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تطمئن: الخضروات متوفرة وأسعارها مستقرة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية وكالة الرأي الفلسطينية زكاة السطر بالأوقاف توزع خزانات مياه على المحتاجين وكالة الرأي الفلسطينية وفد من أوقاف الوسطى ينفذ جولة على المقابر وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تشرف على حملة لتعقيم مساجدها وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تتسلم مفاتيح مسجد الهدى بجحر الديك وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الأملاك يزور أوقاف غزة لمتابعة سير العمل ببرنامج الأملاك المحوسب
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

قسم المساجد بالوسطى يعقد ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا

24 آذار / مارس 2020 01:41

قسم المساجد بالوسطى يعقد ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا
قسم المساجد بالوسطى يعقد ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا

الوسطى- الرأي

عقد قسم المساجد بأوقاف الوسطى ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا وذلك بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة البيئية في بلدية وادي السلقا.

من جانبه تحدث أ. علاء أبو مغصيب رئيس بلدية وادي السلقا حول أهمية التعاون المشترك من أجل الوصول للسلامة التامة من خطر فايروس كورونا، كما و أبدى استعداد بلديته لتقديم كافة الدعم الميداني الذي تقدر عليه و توفير معقمات وأدوات تعقيم للمساجد.

بدوره شكر أ. محمد أبو شحمة مفتش المساجد في أوقاف الوسطى إدارةَ بلدية وادي السلقا على اهتمامها و تعاونها الملحوظ، و أكد أبو شحمة على أن المسؤولية تقع على الجميع،

مضيفا: "أنه ينبغي على الجميع الالتزام بالإرشادات و التوجيهات التي تصدر عن وزارة الأوقاف و الجهات المختصة للخروج من هذه المحنة إلى بر الأمان"، و قام بتوزيع نشرات توعوية صادرة عن وزارة الأوقاف و منظمة الصحة العالمية على كافة الحضور.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على تنفيذ حملة لتعقيم كافة مساجد منطقة وادي السلقا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟