الأوقاف تستعد لإطلاق حملة دعوية صحية بعنوان "سلامتنا من وعيك"

غزة- الرأي

تستعد وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالتعاون مع مجلس طلاب الجامعة الإسلامية والمنتدى الطبي الفلسطيني لإطلاق حملة دعوية صحية بعنوان "سلامتنا من وعيك" وذلك مساء الخميس القادم.

وأوضح مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف د. وليد عويضة أنه تم عقد لقاء مع وفد من مجلس طلاب الجامعة الإسلامية والمنتدى الطبي الفلسطيني يرأسه أ. محمد حرارة رئيس الأندية الطلابية، لبحث إطلاق هذه الحملة التي تهدف إلى توعية المواطنين دينيًا وصحيًا وتثقيفهم بخطورة وباء كورونا وسبل الوقاية منه.

مشيرًا إلى أن الحملة ستنطلق بإذن الله تعالى مساء يوم الخميس القادم في المساجد بجميع محافظات القطاع، بالتنسيق مع أقسام الوعظ والإرشاد في المديريات.

ونوه عويضة إلى أن هناك جملة من المفاهيم والمعلومات المغلوطة لدى الناس حول هذا الفيروس الخطير، وهي بحاجة إلى تثقيف وتوعية وتصحيح للوقاية منه.