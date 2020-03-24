وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تتفقد سير العمل في مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية قسم المساجد بالوسطى يعقد ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تشارك في لقاء تعبوي إيماني لأفراد الداخلية المستجدين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تطمئن: الخضروات متوفرة وأسعارها مستقرة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية وكالة الرأي الفلسطينية زكاة السطر بالأوقاف توزع خزانات مياه على المحتاجين وكالة الرأي الفلسطينية وفد من أوقاف الوسطى ينفذ جولة على المقابر وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تشرف على حملة لتعقيم مساجدها وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تتسلم مفاتيح مسجد الهدى بجحر الديك وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الأملاك يزور أوقاف غزة لمتابعة سير العمل ببرنامج الأملاك المحوسب
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

للوقابة من كورونا

أوقاف رفح تشارك باجتماع لجنة طوارئ المحافظة

24 آذار / مارس 2020 01:41

أوقاف رفح تشارك باجتماع لجنة طوارئ المحافظة
أوقاف رفح تشارك باجتماع لجنة طوارئ المحافظة

رفح- الرأي

شاركت مديرية أوقاف رفح في الاجتماع الذي عقدته لجنة طوارئ رفح برئاسة د. عاطف الحوت بمقر مستشفى أبو يوسف النجار بالمحافظة من أجل تدارس الوضع بما يخص فايروس كورونا والاطلاع على الخطط والتدابير الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة.

كما وتناول اللقاء مناقشة الخطة الاجرائية ومستوى الجهوزية للوقاية والحد من وصول وانتشار فايروس كورونا لقطاع غزة.

واستعرض مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان خلال اللقاء الجانب الشرعي إزاء التعامل تجاه هذا الوباء, منوهًا الى أن الأوقاف اتخذت جملة من الاجراءات والارشادات الوقائية التي تساهم في الحد من وصول وانتشار هذا الوباء.

وأبدى حسان استعداد مديرية أوقاف رفح بكامل طواقمها للعمل مع كافة الجهات المعنية والمختصة من أجل وضع حد لهذا الوباء, لافتًا الى أن لقاءًا تثقيفيًا سيتم تنفيذه للخطباء حول فايروس كورونا لتوعية المجتمع بمخاطره وسبل الوقاية منه.

يذكر أن لجنة الطوارئ برفح تضم كل من الشرطة والأوقاف والبلدية والهلال الإماراتي م. العودة الكويتي والخدمات الطبية ومستشفى غزة الاوروبي والرعاية الأولية الصحية بالمحافظة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟