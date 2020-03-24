أوقاف رفح تشارك باجتماع لجنة طوارئ المحافظة

رفح- الرأي

شاركت مديرية أوقاف رفح في الاجتماع الذي عقدته لجنة طوارئ رفح برئاسة د. عاطف الحوت بمقر مستشفى أبو يوسف النجار بالمحافظة من أجل تدارس الوضع بما يخص فايروس كورونا والاطلاع على الخطط والتدابير الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة.

كما وتناول اللقاء مناقشة الخطة الاجرائية ومستوى الجهوزية للوقاية والحد من وصول وانتشار فايروس كورونا لقطاع غزة.

واستعرض مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان خلال اللقاء الجانب الشرعي إزاء التعامل تجاه هذا الوباء, منوهًا الى أن الأوقاف اتخذت جملة من الاجراءات والارشادات الوقائية التي تساهم في الحد من وصول وانتشار هذا الوباء.

وأبدى حسان استعداد مديرية أوقاف رفح بكامل طواقمها للعمل مع كافة الجهات المعنية والمختصة من أجل وضع حد لهذا الوباء, لافتًا الى أن لقاءًا تثقيفيًا سيتم تنفيذه للخطباء حول فايروس كورونا لتوعية المجتمع بمخاطره وسبل الوقاية منه.

يذكر أن لجنة الطوارئ برفح تضم كل من الشرطة والأوقاف والبلدية والهلال الإماراتي م. العودة الكويتي والخدمات الطبية ومستشفى غزة الاوروبي والرعاية الأولية الصحية بالمحافظة.