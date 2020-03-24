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الأوقاف وبلدية غزة يبحثان آليات تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالمقابر

24 آذار / مارس 2020 01:42

أوقاف وبلدية غزة يبحثان آليات تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالمقابر
أوقاف وبلدية غزة يبحثان آليات تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالمقابر

غزة- الرأي

بحث وفد من مديرية أوقاف محافظة غزة مع بلدية غزة سبل تشكيل لجنة مشتركة خاصة بخدمة المقابر والمحافظة عليها, وذلك ضمن الخطة الإجرائية التي وضعتها لجنة متابعة ملف المقابر على مستوى قطاع غزة التي شكلتها الوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها مدير أوقاف غزة د. محمد سالم للبلدية رافقه فيها كل من م. علاء النباهين رئيس اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال المقابر و أ. عبد الرحمن غزال رئيس قسم الأملاك و أ. محمود أبو الخير رئيس قسم القانونية و م. محمد أبو سعدة رئيس قسم الوعظ والإرشاد.

واستعرض سالم الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف في ملف المقابر ومستوى الدعم الذي تقدمه في هذا الإطار, منوهًا الى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقدم كل ما يلزم للارتقاء بهذا الملف بما يليق بها وبواقعها.

بدوره شكر رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج جهود مديرية أوقاف غزة علي ما يبذلونه من أجل المحافظة علي المقابر وحرمتها, مبديًا استعداد البلدية للتعاون مع الأوقاف في كافة المجالات التي تخدم المجتمع.

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