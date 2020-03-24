قوافل الخير تقدم منحة نقدية لصالح مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

قدمت جمعية قوافل الخير اليوم الثلاثاء، منحة نقدية قيمتها خمسة آلاف دولار توضع تحت تصرف وزارة التنمية الاجتماعية لدعم جهودها الإغاثية في مراكز الحجر الصحي بمحافظات قطاع غزة.

وثمن علي المغربي مدير جمعية قوافل الخير دور وزارة التنمية الاجتماعية الذي يستحق منا كل دعم ومناصرة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المغربي ووكيل وزارة التنمية د. غازي حمد .+6

بدوره شكر حمد جمعية قوافل الخير ممثلة بمجلس إدارتها ومديرها على هذا الموقف، الذي يعبر عن أصالة شعبنا وتكاتفه لمواجهة جائحة الكورونا، داعيا المؤسسات والجمعيات أن تسخر ماأمكنها من مقدرات أمام هذا التحدي.