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قدم لهم مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دولار

" هنية " يكرم نادي اتحاد دير البلح بطل دوري كرة اليد

24 آذار / مارس 2020 10:30

" هنية " يكرم نادي اتحاد دير البلح بطل دوري كرة اليد

غزة- الرأي

كرّم  عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة" مساعد الأمين العام " ، نادي اتحاد دير البلح بطل دوري جوال لكرة اليد .

جاء ذلك في  بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحضور أ . جمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد و أ . معاذ أبو سليم رئيس النادي ، اضافة للمدراء العامون بالمجلس .
وبارك هنية لنادي الاتحاد فوزهم ببطولة الدوري ، مشيداً بإنجازهم التاريخي بحصدهم  الدوري الأول في تاريخ النادي ، مثنياُ على الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون ومن خلفهم مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق .
وأشاد هنية بالمستوى الفني الكبير الذي ظهر عليه الفريقان في المباراة النهائية ، والتي انتهت بفوز الاتحاد على خدمات النصيرات بفارق هدف وحيد ، مقدماً شكره لاتحاد اللعبة بكافة لجانه لمساهمتهم في انجاح الموسم الرياضي بشكلٍ مميز .
وقدم هنية  مكافأة مالية بقيمة " 3000 " دولار لنادي الاتحاد ، اضافة لدرع الدوري ، ودرعٍ تكريمي لرئيس الاتحاد جمال أبو يوسف . 
من جهته، قدم أبو يوسف شكره للمجلس الأعلى ممثلاً بالأستاذ عبد السلام هنية ، والذي ساهم بشكلٍ كبير في اطلاق بطولات كرة اليد في غزة ، من خلال توفيره رعاية الدوري ومساهمته في تكريم الأندية الأبطال .
وأضاف أبو يوسف أن توفير الرعاية للبطولات سيساهم في تطوير اللعبة وضمان نجاحها ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأندية المختلفة .
بدوره قال أبو سليم أن تكريم فريق كرة اليد ، جاء ليبرهن على اهتمام المجلس الأعلى بكافة الألعاب الرياضية المختلفة ، انطلاقاً من دورها المسئول تجاه الأندية .
وأكد أبو سليم أن فوز ناديه بالبطولة سيشكل دافعاً لهم ، نحو الحفاظ على القمة من خلال مضاعفة الجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة ، مؤكداً أن اتحاد دير البلح استحق الفوز بالدوري بعد العروض القوية التي قدمها طوال البطولة .

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