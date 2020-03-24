" هنية " يكرم نادي اتحاد دير البلح بطل دوري كرة اليد

غزة- الرأي

كرّم عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة" مساعد الأمين العام " ، نادي اتحاد دير البلح بطل دوري جوال لكرة اليد .

جاء ذلك في بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحضور أ . جمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد و أ . معاذ أبو سليم رئيس النادي ، اضافة للمدراء العامون بالمجلس .

وبارك هنية لنادي الاتحاد فوزهم ببطولة الدوري ، مشيداً بإنجازهم التاريخي بحصدهم الدوري الأول في تاريخ النادي ، مثنياُ على الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون ومن خلفهم مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق .

وأشاد هنية بالمستوى الفني الكبير الذي ظهر عليه الفريقان في المباراة النهائية ، والتي انتهت بفوز الاتحاد على خدمات النصيرات بفارق هدف وحيد ، مقدماً شكره لاتحاد اللعبة بكافة لجانه لمساهمتهم في انجاح الموسم الرياضي بشكلٍ مميز .

وقدم هنية مكافأة مالية بقيمة " 3000 " دولار لنادي الاتحاد ، اضافة لدرع الدوري ، ودرعٍ تكريمي لرئيس الاتحاد جمال أبو يوسف .

من جهته، قدم أبو يوسف شكره للمجلس الأعلى ممثلاً بالأستاذ عبد السلام هنية ، والذي ساهم بشكلٍ كبير في اطلاق بطولات كرة اليد في غزة ، من خلال توفيره رعاية الدوري ومساهمته في تكريم الأندية الأبطال .

وأضاف أبو يوسف أن توفير الرعاية للبطولات سيساهم في تطوير اللعبة وضمان نجاحها ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأندية المختلفة .

بدوره قال أبو سليم أن تكريم فريق كرة اليد ، جاء ليبرهن على اهتمام المجلس الأعلى بكافة الألعاب الرياضية المختلفة ، انطلاقاً من دورها المسئول تجاه الأندية .

وأكد أبو سليم أن فوز ناديه بالبطولة سيشكل دافعاً لهم ، نحو الحفاظ على القمة من خلال مضاعفة الجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة ، مؤكداً أن اتحاد دير البلح استحق الفوز بالدوري بعد العروض القوية التي قدمها طوال البطولة .