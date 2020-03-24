زراعة شمال غزة تنفذ جولة رقابية على محلات بيع المبيدات والاسمدة

غزة- الرأي

نفذت مديرية زراعة شمال غزة، جولة رقابية على محلات بيع المبيدات والاسمدة، وذلك ضمن مراقبتها ومتابعتها للقطاع الزراعي ومراقبة اسعار مستلزمات الانتاج في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت الوزارة أن الجولة تأتي للوقوف عن كثب عن نظام تداول المبيدات والاسمدة، والتأكد من عدم وجود أي تلاعب في الاسعار وعدم وجود أي استغلال للمزارعين،و شارك في الجولة موظفي قسم وقاية النبات، اضافة الى مباحث التموين شمال غزة .

من جهته، شدد المهندس ادهم البسيوني مدير زراعة شمال غزة، على أن الوزارة لن تسمح باي تلاعب في الاسعار وستتخذ إجراءات صارمة بحق أي تاجر يستغل الاوضاع الراهنة ويتلاعب بالأسعار.

وحث البسيوني جميع التجار على ان يكونوا على قدر عال من المسؤولية تجاه ابناء شعبهم في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها،ومتمنيا السلامة لكافة ابناء شعبنا وان يجنبنا اي مكروه مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الفنية في ظل اوضاع وظروف عمل صعبة ومعقدة.