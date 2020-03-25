النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2451) الأربعاء 25/3/2020
أخبار فلسطينية
- عريقات: الاحتلال الإسرائيلي استولى على 95% من أراضي الأغوار الفلسطينية
- خاص غزة.. تأجيل "خلو الضريبة" لثلاثة أشهر وتخفيض الترخيص لـ 50%
- الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية جديدة ويرجعون وجبات الطعام ويغلقون أقسام السجون
- الرئيس الفلسطيني يرسل اقتراحًا للأمم المتحدة لتطوير آلية دولية لبحث أزمة «كورونا» وتداعياتها
- وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا
- الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهداً دولياً منسقاً لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها
- قرار بإغلاق كافة المساجد و منع صلاة الجمعة في قطاع غزة لمنع انتشار فيروس كورونا
- محكمة إسرائيلية تقبل تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح
- تفاقم انقطاع المياه في أحياء القدس الشمالية في ظل أزمة "كورونا"
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يدعو غانتس إلى لقاء عاجل لتشكيل حكومة وحدة
- نتنياهو يتوقع إصابة مليون إسرائيلي بـ«كورونا»
- منظمات حقوقية إسرائيلية: حماية صحة أهل غزة مسؤولية إسرائيل أيضا
- هل يفرض الفيروس «زواجا بالإكراه» على الليكود و«أزرق ـ أبيض»؟
- الكنيست الإسرائيلي يختار اليوم رئيسًا جديدًا وسط مقاطعة الكتلة اليمينية
- محدث) ارتفاع المصابين بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 1930 ووفاة ثالث
- "كورونا" يُعطّل أكثر من نصف مليون إسرائيلي عن العمل
الاخبار الدولية
- الاتحاد الأوروبي يُقر تقديم 82 مليون يورو لوكالة الغوث
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- منظمات حقوقية إسرائيلية: حماية صحة أهل غزة مسؤولية إسرائيل أيضا
- هل يفرض الفيروس «زواجا بالإكراه» على الليكود و«أزرق ـ أبيض»؟
- الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية جديدة ويرجعون وجبات الطعام ويغلقون أقسام السجون
- هنية يدعم مخيمات لبنان بنصف مليون دولار وحماس تطالب بمعدات مواجهة “كورونا”
- غزة: حملة إلكترونية لكشف التجار المستغلين في زمن “كورونا”
- عريقات: الاحتلال سرق 95% من أراضي الأغوار.. وسلطات الاحتلال تجرف أراضي لتوسعة مستوطنة…
- محكمة إسرائيلية تقبل تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح
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الشرق الأوسط
- مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين قرب رام الله
- إسرائيل تسيطر على 95 % من أراضي الأغوار
- نتنياهو يدعو غانتس إلى لقاء عاجل لتشكيل حكومة وحدة
- نتنياهو يتوقع إصابة مليون إسرائيلي بـ«كورونا»
الخليج الإماراتية
- مستوطنون يهاجمون «مادما» واعتقالات في الضفة والقدس
الغد الأردنية
- غزة تعاني نقصا دوائيا كبيرا
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- الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاة ثالثة بـ”كورونا” وارتفاع الإصابات إلى 1656
الاهرام المصرية
- الحكومة الأردنية تخفف حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا
الاخبار اللبنانية
- الأسرى يصعّدون النضال: إسرائيل تريد نشر «كورونا» في سجونها!
الشروق المصرية
- الرئيس الفلسطيني يرسل اقتراحًا للأمم المتحدة لتطوير آلية دولية لبحث أزمة «كورونا» وتداعياتها
- إغلاق مساجد غزة لأسبوعين وإعفاء ضريبي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا
الشرق القطرية
- تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو.. بدء تقديم مساعدات قطر للأشقاء الفلسطينيين في غزة
- إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله
- الوحشية الإسرائيلية في زمن كورونا .. إلقاء فلسطيني بالشارع للاشتباه بإصابته بالفيروس
- عريقات: الاحتلال الإسرائيلي استولى على 95% من أراضي الأغوار الفلسطينية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- القدرة: الفحص المخبري لـ7 حالات بغزة كانت "سلبية"
- "المعلومات الحكومي": اعفاء ضريبي على 14 سلعة لتدعيم المخزون الاحتياطي
- "هانتا" فيروس جديد يظهر في الصين ويسجل أول وفاة
- تحذير حقوقي: أوضاع غزة الصحية ستنهار حال تفشي "كورونا" نتيجة الحصار
- خاص غزة.. تأجيل "خلو الضريبة" لثلاثة أشهر وتخفيض الترخيص لـ 50%
- تقرير سفيان الخواجا.. شهيد في زمن "الكورونا"
- صحيفة "فلسطين" تعلن توقف إصدارها الورقي واستمرارها إلكترونياً
القدس المحلية
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- الخسائر الإسرائيلية ستصل إلى 140 مليار شيكل بفعل "كورونا"
- الكنيست الإسرائيلي يختار اليوم رئيسًا جديدًا وسط مقاطعة الكتلة اليمينية
- محدث) ارتفاع المصابين بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 1930 ووفاة ثالث
- تفاقم انقطاع المياه في أحياء القدس الشمالية في ظل أزمة "كورونا"
- الاتحاد الأوروبي يُقر تقديم 82 مليون يورو لوكالة الغوث
- وصلت حرارة بعضهم لـ 40 درجة..إلقاء 4 عمال يعملون بالداخل على حاجزي حزما وجبارة
جريدة الأيام
- النيابة: توقيف 20 شخصاً لخرقهم تدابير الطوارئ الاحترازية
- »"افضحهم" حملة واسعة يطلقها النشطاء للتشهير بتجار محتكرين في غزة
- »إصابة مواطن برصاص الاحتلال في دير أبو مشعل واثنين آخرين جراء اعتداء مستوطنين...
- »الأسرى يغلقون الأقسام ويعيدون الطعام إدانةً لإهمال الاحتلال أوضاعهم...
- » وزارة المالية تصدر رزمة إجراءات عمل للتسهيل على القطاع الخاص والمكلفين
- »الاحتلال يلقي خمسة عمال فلسطينيين عند الحواجز لشكوك في إصابتهم بفيروس...
- »غنام: اعتقال اثنين حاولا تهريب شخص محجور صحياً الى محافظة رام الله والبيرة
- »إسرائيل تسجل حالتي وفاة و488 مصاباً جديداً بفيروس كورونا
الحياة الجديدة
- الرئيس نقترح جهدا دوليا منسقا لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها
- اشتية يطالب الصليب الأحمر بحماية الأسرى من الوباء
- الاحتلال يغلق حاجز الجيب شمال مدينة القدس
- الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين أثناء تعقيمهم مرافق عامة قرب باب الأسباط
وكالة صفا
- كورونا يحصد مزيدًا من أرواح الإسرائيليين
- لمواجهة "كورونا" أوقاف غزة تقرر إغلاق المساجد لأسبوعين
- "انخفاض بتهافت المواطنين على شراء السلع"
- غزة: قرار بالإعفاء الضريبي على استيراد السلع الأساسية
- نتنياهو: قد نصل لمليون مصاب وعشرات الوفيات بـ"كورونا" بشهر
وكالة الراي الفلسطينية
- "تموين الداخلية" تواصل جولاتها لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار
- المجلس الأعلى للقضاء ينظم العمل في المحاكم النظامية احترازاً من وباء كورونا
- بيان شرعي للأوقاف بشأن إغلاق المساجد احترازياً في غزة
- الحكم المحلي تستلم مهام المجلس البلدي السابق للنصيرات
- التنمية الاجتماعية بغزة توزع وجبات طعام على المحجورين
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الثلاثاء 24 مارس 2020
- "كورونا" يُعطّل أكثر من نصف مليون إسرائيلي عن العمل
- الزراعة.. عطاء مستمر.. وحفظ للأمن الغذائي ومحاربة الاستغلال
- "كورونا" يهدد الأسرى والاحتلال يتعامى (تقرير)
- صور الزراعة تطمئن: الخضروات متوفرة وأسعارها مستقرة
سما نيوز
- اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا.. وحكومة الاحتلال تجتمع لتشديد القيود على حركة الاسرائيليين
- وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا
- الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهداً دولياً منسقاً لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها
- كورونا في اسرائيل: ثلاث وفيات و1930 مصابا بينها 34 حالة خطيرة
- ملحم يكشف اخر مستجدات كورونا.. ويؤكد فحوصات العمال الذين تخلى عنهم الاحتلال جميعها سلبية
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فلسطين اليوم
- يجب تحويل كورونا إلى فرصة الشيخ عزام: لا قيمة لبقاء العقوبات وقطع الرواتب في ظل فيروس كورونا
- الكشف عن موعد صرف المنحة القطرية ال ١٠٠ دولار للأسر الفقيرة بغزة
- إعداد خطة..كيف تُشغل الأسرة وقت الأطفال في الحجر المنزلي؟
- اعفاءات ضريبية ل 14 سلعة اساسية
- قرار بإغلاق كافة المساجد و منع صلاة الجمعة في قطاع غزة لمنع انتشار فيروس كورونا
عرب 48
- لمواجهة كورونا: إغلاق مساجد قطاع غزة بدءا من فجر الأربعاء
- غانم يفضح عنصرية الاحتلال: منذ ارتفاع حرارته حتى إلقائه بالشارع
- توقيف 20 متهما بخرق التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ بالضفة
- نتنياهو لغانتس: دعنا نشكل حكومة فالفجوات بيننا صغيرة
- الجيش الإسرائيلي سيوجه 8 كتائب للمدن لمواجهة كورونا
- عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا
- أزمة كورونا: 615 ألف عاطل عن العمل ونسبة البطالة 18.6%
- ضابطان سابقان يحذران من نقل مواجهة كورونا للجيش الإسرائيلي
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وكالة وفا
- عورتاني: امتحانات الطلبة بما فيها الثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا..
- الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهدا دوليا منسقا لبحث أزمة "كورونا" وعلاج ت..
- ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" حتى اللحظة وأجريت فحوصات للعديد من العمال ..
- اشتية يطالب الصليب الأحمر بتطبيق البروتوكولات الدولية لحماية الأسرى من الوباء
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حدث في مثل هذا اليوم
25 آذار (مارس)
- 1968م أول عملية تبادل لأسرى تمت بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحكومة إسرائيل حيث م بموجبها الإفراج عن 14 فدائياً فلسطينياً مقابل الإفراج عن مجموعة من الإسرائيليين كانوا على متن طائرة ا لعال التي خطفتها الجبهة الشعبية إلى الجزائر.
- 1948م الرئيس الأمريكي هاري ترومان يدعو إلى هدنة فورية بين العرب واليهود ويقول: "أن الولايات المتحدة سوف تشارك في المسؤولية عن الوصاية المؤقتة على فلسطين".
- 1919م قرر مؤتمر الصلح الأعلى المؤلف من الدول الأربع الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا) وبناء على اقتراح الرئيس الأمريكي ودرولسون صاحب المبادئ الأربعة عشر ومن بينها مبدأ حق تقرير المصير لكل الشعوب، وبسبب احتدام النقاش داخل المؤتمر حول مصير سوريا الطبيعية، إيفاد لجنة تحقيق دولية للتأكد من مطامح ورغبات الشعب. ولكن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لم ترسل مندوبين عنها.
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