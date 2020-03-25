النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2451) الأربعاء 25/3/ 2020

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غزة تعاني نقصا دوائيا كبيرا



الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاة ثالثة بـ”كورونا” وارتفاع الإصابات إلى 1656

الاهرام المصرية

الحكومة الأردنية تخفف حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا

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الأسرى يصعّدون النضال: إسرائيل تريد نشر «كورونا» في سجونها !

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الخسائر الإسرائيلية ستصل إلى 140 مليار شيكل بفعل "كورونا"

الكنيست الإسرائيلي يختار اليوم رئيسًا جديدًا وسط مقاطعة الكتلة اليمينية

محدث) ارتفاع المصابين بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 1930 ووفاة ثالث

تفاقم انقطاع المياه في أحياء القدس الشمالية في ظل أزمة "كورونا"

الاتحاد الأوروبي يُقر تقديم 82 مليون يورو لوكالة الغوث

وصلت حرارة بعضهم لـ 40 درجة..إلقاء 4 عمال يعملون بالداخل على حاجزي حزما وجبارة

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