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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

25 آذار / مارس 2020 09:22

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت أن الجو يكون هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق ليلا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج، في حين يكون يوم السبت غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

 

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