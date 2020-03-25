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5 وفيات و2030 إصابة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

25 آذار / مارس 2020 09:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة مسن (76 عاما) في مستشفى "شيبا" في رمات غان، جراء إصابته بفيروس كورنا، ووفاة شخص آخر ليرتفع عدد الوفيات إلى 5، فيما سجلت 2030 إصابة حتى صباح الأربعاء.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد سجلت 374 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، علما أن 37 مصابا بالفيروس وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما الغالبية وصفت إصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة، فيما يتواجد أكثر من 80 ألف في الحجر الصحي المنزلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم نقل المسن الذي توفي صباح اليوم الأربعاء، إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي، حيث تم إخضاعه للعلاج في وحدة الإنعاش وكانت حالته خطيرة، وشخص بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني من أمراض مستعصية ومزمنة.

ويأتي الارتفاع بحالات الوفاة والإصابة بالفيروس لدى الاحتلال، بعد ساعات من مصادقة حكومة الاحتلال على شبه الإغلاق الشامل والتقييدات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث ستدخل التقييدات حيز التنفيذ مساء اليوم الأربعاء، على أن تستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديد التقييدات بموجب أنظمة الطوارئ.

وبموجب التقييدات الجديدة سيحظر الخروج من البيت في حالات الضرورة لشراء مواد غائية وتموينية ومستلزمات طبية وأدوية، على أن يسمح لشخص واحد فقط، الخروج من المنزل لشراء هذه المستلزمات، كما سيسمح بالتجوال على بعد 100 متر من المنزل.

 

 

 

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